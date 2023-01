Mit kostenfreier Energieberatung ins neue Jahr : Zum Jahreswechsel ist die Lage auf dem Energiemarkt nach wie vor angespannt. Wen die unterschiedlichsten Meldungen über Versorgungssicherheit, Gaspreisbremse oder die Energiewende verunsichern, kann das kostenfreie Angebot einer kompetenten und neutralen Beratung der Bürger-Energieberatung nutzen. Gerade wenn es um Fragen geht wie: Wie hole ich mir die maximale Förderung für meine neue klimafreundliche Heizung? Wie dämme ich mein Haus richtig? Wie real ist die Gefahr eines Versorgungsengpasses? Wo bekomme ich Unterstützung, wenn ich meine stark gestiegenen Nebenkosten nicht mehr bezahlen kann? Diese und viele andere Fragen rund um das Thema Energie im Haushalt kann man bei der Bürger-Energieberatung

stellen, teilt die Coburg Stadt und Land aktiv GmbH mit. Dieses Jahr wird es wieder monatliche Beratungstermine im Landratsamt Coburg geben. Solche Beratungstermine sind in diesen Zeiten sehr begehrt und immer schnell vergeben. Die Bürger-Energieberatung ist ein Angebot der Klimaschutzmanagements von Stadt und Landkreis Coburg und der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH in Kooperation mit der Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern sowie der Energieagentur Oberfranken und ist für alle Bürger aus Stadt und Landkreis Coburg kostenfrei. Die ersten Beratungen des Jahres 2023 finden an folgenden Terminen statt: am Mittwoch, 18. Januar, 12 bis 16.30 Uhr, und am Mittwoch, 15. Februar, 12 bis 16.30 Uhr. Erforderlich ist einzig eine telefonische Anmeldung unter 09561/514-9144, 09561/514-4408 oder per E-Mail an energie@region-coburg.de. red