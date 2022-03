Sie freut sich schon auf den 101. Geburtstag : 100. Geburtstag feierte Hildegard Heinlein in Coburg . Sie saß in ihrem Sessel am Fenster und begrüßte lächelnd ihre Geburtstagsgäste. Es war eine große Gratulantenschar an ihrem Ehrentag. Mit Stolz erzählte sie von ihrem Sohn Jochen, seiner Ehefrau, ihrer Schwiegertochter Annemarie und ihren vier Enkeln und sechs Urenkeln. Sie alle kümmerten sich um sie, genauso wie die Nachbarn und viele Freundinnen und Freunde. „Hildegard Heinlein ist eines unserer ältesten Mitglieder“, ist von Susann Biedefeld , der VdK-Kreisvorsitzenden, die Glückwünsche überbrachte, zu erfahren. Seit 16 Jahren sei Hildegard Heinlein Mitglied im VdK. red