Er war ein Pilot und Kriegsheld, geschätzter Freund und Kamerad, liebevoller Ehemann und Vater: Walter Schramm wurde in der vergangenen Woche in Heilgersdorf unter großer Anteilnahme beigesetzt. „Nach 92 Jahren ist ein beeindruckendes Leben zwischen Himmel und Erde, Leben und Tod, Deutschland, den USA und der ganzen Welt zu Ende gegangen“, sagte Pfarrer Tobias Knötig in seiner Traueransprache. Nun gelte es, Abschied zu nehmen „von einem respektierten Mitglied der Gesellschaft, dessen Gesinnung und Taten uns mit Dankbarkeit und höchster Achtung erfüllen“.

Schramms Leben sei „so voller Erfahrungen und Ereignisse gewesen, dass es wohl leicht für zehn Leben gereicht hätte“, hatte ein Freund dem Geistlichen gesagt. Schon in seiner Kindheit blieb der im Juni 1930 in Bautzen Geborene nicht von dem Wahnsinn des Krieges verschont: Mit gerade mal 14 Jahren wurde er eingezogen und an Waffen ausgebildet. Mit 15 wurde er Teil des Volkssturms und kam so 1945 in russische Gefangenschaft. „Nur seiner Jugend und seiner inneren Kraft ist es wohl zu verdanken, dass er an dem Grauen nicht zerbrochen ist, das er in diesen Tagen erlebte“, meinte Knötig.

Als er nach einem halben Jahr entlassen wurde, waren sein Vater gefallen und seine Mutter verschollen. So kam er zu einer befreundeten Familie nach Bamberg. Nach der Mittleren Reife heuerte er bei der US-Armee an, zunächst als Tellerwäscher, später als Fahrer. Dem Standortleiter, den er chauffierte, vertraute er seinen sehnlichsten Wunsch an: Fliegen zu lernen. Weil ihm das in Deutschland nicht möglich war, nahm der Major den inzwischen Verheirateten und zweifachen Vater mit nach Amerika. In Wisconsin vermittelte der Major Schramm 1953 eine „Ersatzfamilie“, in der er stets „Junior“ genannt wurde. Er leistete Wehrdienst, bei dem er fünf Monate im Korea-Krieg eingesetzt und dann in Japan stationiert war. Danach streckte der Sponsor seinem Ziehsohn das Geld für die ersehnte Pilotenausbildung vor. 1960 wurde Schramm nach Deutschland versetzt (bis 1964). Als er in Alabama gelernt hatte, Hubschrauber instand zu setzen, brach 1965 der Vietnamkrieg aus. Als einer der ersten Soldaten wurde Schramm dorthin versetzt.

Spektakuläre Einsätze im Dschungel

Mit 1300 Flugstunden kehrte Schramm als Kriegsheld zurück. Denn er flog spektakuläre Einsätze zur Versorgung der Truppen im Dschungel. Mehr noch: Der Hubschrauberpilot widersetzte sich einem Befehl des Flugverbots, um nach der blutigen Schlacht im Ia-Drang-Tal sieben Mal Kameraden, darunter auch Schwerstverletzte, aus dem Kampfgetümmel zu retten. In dem Buch „We Were Soldiers Once…And Young“ von Generalleutnant a. D. Harold G. Moore und Kriegsberichterstatter Joseph L. Galloway über diese erste große Schlacht , 2002 unter dem Titel „Wir waren Helden“ von Regisseur Randall Wallace mit Mel Gibson verfilmt, wird Schramm namentlich erwähnt. Sein selbstloser Einsatz brachte ihm den „Silver-Star-Orden“ ein, die dritthöchste Auszeichnung der US-Armee für Tapferkeit, nach dem Fliegerehrenkreuz und dem Fliegerorden mit 13-fachem Ehrenlaub, den der „Iron Soldier“ für seine Evakuierung von 20 Kameraden aus den Bon-Son-Bergen bei seinem zweiten Vietnameinsatz 1968 erhielt. Auch für die „Medal of Honor“ als höchste Ehrung war der Stabshauptmann a.D. vorgeschlagen. „Walter Schramm folgte nicht einfach nur seinen Befehlen, sondern auch seinem Gewissen“, würdigte der Pfarrer .

Zwischen seinen Einsätzen war Schramm in Hanau stationiert. Durch Edi Deininger, einen Freund aus Bamberger Tagen, besuchte er 1970 die Heilgersdorfer Kirchweih, wo er sich in der Gastwirtschaft Späth in seine spätere Ehefrau Ingrid verliebte . Fünf Jahre später, als ihm ein weiterer Einsatz in Vietnam drohte, schied er aus dem Militärdienst aus und heuerte bei der Bad Homburger Firma „Rotorflug“ an. 20 Jahre flog er nun als Flugbetriebsleiter zivile Einsätze bis nach Afrika und in den Nahen Osten. 1979 heirateten die beiden und bereisten fortan gemeinsam die Welt. Fit hielten sie sich mit Golfen und Wandern, genossen aber auch Theater und weitere Kultur. Geistige Anregung fand Schramm auch bei den Freimaurern .

Verzicht aufs Ehrengrab

Nach der Pensionierung schlugen die Schramms in ihrem Heimatort Heilgersdorf Wurzeln, wo sie 1996 ihr Elternhaus bezogen. „Egal wohin sie gerade reisten oder woher sie gerade zurückkehrten: Kam der Kirchturm in Sicht, dann waren sie zu Hause“, schilderte Knötig. Und so verzichtete der Kriegsheld bewusst auf das Ehrengrab, das ihm auf dem Nationalfriedhof in Arlington nahe Washington zugestanden hätte. Stattdessen ließ er sich in Heilgersdorf beisetzen, nah bei seiner Frau Ingrid – „ein Zeichen der Liebe“, wie der Pfarrer es nannte.

„Egal, wo Herr Schramm war: Er beeindruckte und zog die Menschen in seinen Bann“, würdigte Knötig den Verstorbenen. Und fügte hinzu: „Seine absolute Geradlinigkeit, seine Ehrlichkeit und die Bereitschaft, für seine Überzeugungen mit dem eigenen Leben einzustehen, machten ihn zu einem Vorbild.“ Bis zuletzt sei Schramm stets hochinteressiert an den Geschehnissen dieser Welt und auch bestens informiert gewesen, „so dass er keine Diskussion scheuen musste und sich jedes Gespräch mit ihm lohnte“. Auch die Coburger Freimaurerloge „Zur Fränkischen Krone“, der er seit 2005 angehört hatte, schätzte ihn als gefragten Gesprächspartner und wertvollen Baustein. Gunther Ritter sagte: „Seine Freundlichkeit und Wärme, sein Dasein für andere und sein brüderlicher Rat bleiben in Erinnerung.“

Buchstäblich über Nacht hatte den rüstigen 92-Jährigen seine Kraft verlassen. Sieben Soldaten vom Air Defense Artillery Regiment aus Ansbach und einige Veteranen begleiteten den US-Staatsbürger im mit dem Sternenbanner geschmückten Sarg auf seiner letzten Reise. Ein Trompetensolo würdigte den Kriegshelden am Grab. Dort entließen ihn auch seine Logenkameraden aus der Kette der Hände. „Die Kette der Herzen aber bleibt bestehen“, sagte Ritter.