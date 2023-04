Die Haba-Familygroup wird die Standorte der Haba-Digitalwerkstatt in den nächsten Monaten schließen. Wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt, konnte das Geschäftsmodell in den vergangenen sieben Jahren trotz mehrfacher konzeptioneller Anpassung keine positive wirtschaftliche Entwicklung verzeichnen. Nach sorgfältiger Prüfung hat das oberfränkische Familienunternehmen entschieden, seine acht Haba-Digitalwerkstatt-Standorte in Deutschland nicht länger zu betreiben.

Die Digitalwerkstatt wurde 2016 geschaffen, um Kindern, ihren Familien und pädagogischem Fachpersonal praktische Erfahrungen mit digitalen Technologien zu vermitteln und sie im Umgang damit zu stärken. „Die Schließung der Standorte ist für alle Beteiligten schmerzhaft. Wir arbeiten eng mit unserem Betriebsrat zusammen, um für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine angemessene und zugleich sozial gerechte Lösung zu finden“, sagt Mario Wilhelm, Director Human Resources & Legal. red