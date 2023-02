Zum Leidwesen vieler Badegäste wurden im Juli vergangenen Jahres die Temperatur in den Becken des Aquaria um jeweils zwei Grad gesenkt. Das haben viele Bäder in der Region so gemacht. In Coburg gibt es nun eine Änderung: Ab dem morgigen Samstag dürfen sich die Badegäste wieder auf angenehmere Temperaturen freuen. Das teilt die SÜC Bus und Aquaria GmbH mit.

Die Energiekrise und die staatliche Aufforderung, Gas einzusparen, zwangen die SÜC Bus und Aquaria GmbH im vergangenen Jahr, die Wassertemperaturen in allen Becken um zwei Grad Celsius zu reduzieren, was deutlich spürbar war.

Es kamen viele Klagen

Viele Badegäste, vor allem Familien mit kleinen Kindern, beklagten sich regelmäßig über das „zu kalte Wasser“.

„Ganz anders sah es bei den Sportschwimmern aus“, erklärt Aquaria-Betriebsleiter Jörn Kirchner. „Für deren Training waren die 26 Grad im Sportbecken ideal.“

Ab morgen, Samstag, 25. Februar, geht das Aquaria zu den vor der Energiekrise gewohnten Wassertemperaturen zurück, nämlich auf 28 Grad im Sportbecken, 31 Grad im Lehrschwimmbecken, 32 Grad im Erlebnisbecken und karibische 33 Grad im Kinder-Planschbecken.

Dank des milden Winters

„Da der Winter recht mild war und wir aktuell nicht mehr mit einer Gasmangellage rechnen müssen, haben wir uns entschlossen, diesen Schritt zu gehen“, freut sich Wilhelm Austen, SÜC-Geschäftsführer.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter süc.de. red