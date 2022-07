Ein kurzer, aber heftiger Sturm tobte am Dienstagabend über den Rödentaler Stadtteil Weißenbrunn vorm Wald , in der Nähe des Froschgrundsees gelegen. Dabei wurde Bäume umgeknickt. Einige Bäume hätten fast Fenster durchschlagen oder drohten, auf Dächer zu fallen. Die Feuerwehren aus dem Umkreis hatten viel zu tun. Sie rückten mit mehreren Fahrzeugen und mit der Drehleiter aus Rödental an, um die Gefahrenpunkte so schnell wie möglich zu beseitigen. Die Kettensäge war im Dauereinsatz. Die Straße war deswegen für einige Stunden ab Fischbach für den Verkehr gesperrt. Foto: Michael Stelzner