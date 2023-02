„Green Deal Coburg “: Das bedeutet, die Stadt gemeinsam nachhaltiger zu machen. Wie die Stadt Coburg mitteilt, findet am Samstag, 25. Februar, ein weiterer Green-Deal-Kongress statt.

Bei diesem Termin am 25. Februar von 10 bis circa 14 Uhr im Pfarrzentrum St. Augustin sollen Ideen und Interessierte zusammengebracht werden.

Noch zeigen die Banner an den Arkaden am Schlossplatz, was sich Coburgerinnen und Coburger für ihre Stadt wünschen. Damit aus den Ideen Wirklichkeit wird, braucht es Menschen, die sie umsetzen. Der Green-Deal-Kongress am morgigen Samstag soll genau das erreichen. „Dort vernetzen wir diejenigen, die dasselbe Projekt voranbringen wollen. Dann können sie gemeinsam die nächsten Schritte planen“, erklärt Katharina Probst vom Green-Deal-Team.

Damit das Mitmachen im Mittelpunkt steht, stellen Expertinnen und Experten die zehn Themengebiete nur in kurzen Pitches vor. Beim gemeinsamen Mittagessen finden die Gruppen zueinander. Im Anschluss beginnen die Workshops, bei denen konkrete Pläne für die einzelnen Projekte erarbeitet werden.

Spontan mitmachen möglich

Im Vorfeld sind alle Nutzerinnen und Nutzer der Green-Deal-Plattform mitmachen.coburg.de eingeladen worden. Wer sich noch kurzfristig für mehr Nachhaltigkeit in Coburg einsetzen will, kann sich bis zum Beginn des Kongresses dort ebenfalls anmelden oder spontan im Pfarrzentrum St. Augustin vorbeikommen.

Übrigens: Wer den Stadtbus für die Anreise nutzt, erhält gegen Vorlage des genutzten Tickets einen Gutschein für eine SÜC-Tageskarte. Im Rahmen des Green-Deal-Kongresses stellen sich auch zahlreiche Vereine und Gruppe aus verschiedensten Bereichen vor. red