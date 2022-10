Die „Land.Gemeinsam. Gestalten Tour“ kommt mit dem „Theater für die Jugend “ in die „Ile-Allianz B 303+“, genauer gesagt zur Grund- und Mittelschule Ebersdorf . Es spielt das Theater für die Jugend . Das Ensemble besteht einer Mitteilung zufolge aus acht Berufsschauspielern und Tänzern und reist im Stile der alten Wandertruppen durch bayerische Märkte und Dorfgemeinden und spielt dort seine Programme für Zuschauer jedes Alters.

Für die ganze Familie

In der Gemeinde Ebersdorf bei Coburg gastiert die Reisegesellschaft am Samstag, 15. Oktober, mit zwei Programmen. Am Nachmittag um 15 Uhr wird die Märchenkomödie für die ganze Familie „Der gestiefelte Kater“ gezeigt. Der arme Jakob erhält von seinem Vater einen sprechenden Kater zum Erbe. Gemeinsam erobern die beiden das Herz der Prinzessin und besiegen den gemeinen Riesenzauberkönig. „Der gestiefelte Kater“ ist ein Märchen zum Mitmachen für alle ab drei Jahren.

Am Abend um 18 Uhr geht es in der „Konzertrevue 22“ um ein fiktives Dorf irgendwo in Süddeutschland, um Ludwig, den Dorffriseur, der mit 50 immer noch bei den Eltern wohnt, und Babse, die aus der schlechtlaufenden Dorfwirtschaft ihres Vaters ein Eventlokal aufziehen will. Es geht um Winfried aus Bergisch Gladbach, der erst über „sieben Brücken“ gehen muss, bis er endlich als Zugereister ankommen kann, um Alois, dem Stammtischkönig im Exil, es geht um die beiden Gattinnen der Dorfprominenz, die mit ihrer Schattenregierung für Ordnung in der Gemeinde sorgen, und um Cheyenne, die den Ausbruch in die große Stadt gewagt hat und doch immer wieder eingeholt wird. „Konzertrevue 22“ ist eine Liebeserklärung an das Leben auf dem Land mit viel Herz und Musik.

Es gibt keine Tickets, jeder kann einfach so vorbeikommen. Der freie Eintritt ist möglich, weil das Amt für ländliche Entwicklung die Kosten übernimmt. red