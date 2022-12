Kinder aus Coburg haben über 700 Weihnachtsgeschenke für Kinder in Osteuropa gespendet. Der Weihnachtspäckchenkonvoi bringt diese Geschenke auch 2022 wieder zu Kindern in armen und ländlichen Regionen in Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in der Ukraine. Das teilt der Service-Club Round Table 151 Coburg mit.

Die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen von Ladies’ Circle Coburg und Round Table 151 Coburg sammelten zusammen mit Freunden und Unterstützern die Päckchen bei den Kindern ein, um sie für die große Reise vorzubereiten. In zahlreichen Sammelstationen in Deutschland wurden die Päckchen ausgeladen und sortiert. Es gab sogar ein Päckchenlazarett: Hier wurden die Päckchen, die beim Transport beschädigt wurden, noch einmal verpackt, damit sich wirklich jedes Kind über ein bunt verpacktes Geschenk freuen kann. Schließlich wurden die Kartons beschriftet, verschlossen und sorgfältig auf Paletten gestapelt.

„Wir als Round Table 151 Coburg sind wirklich stolz auf die Spendenbereitschaft der Coburger Familien“, sagt Fabian Metzner, Präsident Round Table Coburg .

Die Idee des Weihnachtspäckchenkonvois: Kinder verschenken gut erhaltenes Spielzeug an Kinder, die sonst kein Weihnachtsgeschenk bekommen würden. In ganz Deutschland wurden Päckchen in Schuhkartongröße mit Spielsachen, Malstiften, aber auch gut erhaltener Kinderkleidung und Hygieneartikeln gepackt, viele davon auch mit einem ganz persönlichen Weihnachtsgruß. red