Tolle Projekte warten auch in diesem Jahr wieder auf ihre Umsetzung, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative Rodachtal. Denn auch heuer haben engagierte Gruppen und Vereine wieder die Möglichkeit, eine Projektförderung durch die Initiative Rodachtal für gute Ideen zu erhalten. Die Bewerbungsphase ist am 2. Februar gestartet.

In Sachen Nachhaltigkeit und Kreativität sei bereits in der letzten Projektrunde im vergangen Jahr viel geboten und umgesetzt worden, so die Mitteilung. „Upcycling für Fortgeschrittene“ von der Technikgruppe der Grund- und Mittelschule Bad Rodach sei dabei ein tolles Beispiel. So hat eine Schülergruppe zusammen mit dem ortsansässigen Schreinermeister alte Parkbänke wieder instand gesetzt.

Seit 2017 gibt es die Aktion „5 für 500“ nun schon in der Initiative Rodachtal. „Es konnten in den vergangenen Jahren bereits 200 Kleinprojekte gefördert und dadurch die ehrenamtlich engagierten Menschen im Rodachtal unterstützt werden“, erklärt Martin Finzel, Vorsitzender der Initiative. Insgesamt stehen in diesem Jahr rund 125.000 Euro für die Förderung von Kleinprojekten zur Verfügung. In der bayerischen Region erhält die interkommunale Allianz, wie auch schon in den vergangenen drei Jahren, 90.000 Euro Förderung durch das Amt für ländliche Entwicklung in Oberfranken. Alle weiteren Gelder stellen die Gemeinden in Thüringen und Bayern „aus eigener Tasche“ zur Verfügung.

Ab sofort können Projekte eingereicht werden. Der Bewerbungszeitraum endet am 12. März 2023. Der Bewerbungszeitraum ist in diesem Jahr etwas kürzer angesetzt, damit mehr Zeit für die Projektumsetzung bleibt. Alle weiteren Informationen und die Unterlagen zum Download sind ab jetzt auf der Webseite 5-fuer-500.de/ zu finden. red