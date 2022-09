Die Kirchengemeinde St. Georg Neustadt feiert am Sonntag, 25. September, ihr Gemeindefest rund ums Gemeindehaus Schulstraße. Beginn ist um 14 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Stadtkirche St. Georg. Anschließend feiern alle gemeinsam bei Bratwürsten vom Rost, Fisch- und Käsebrötchen sowie Kaffee und Kuchen. Mit Kirchen- und Turmführungen, Orgelvorführungen sowie der beliebten Kinderschmink-Ecke und einem Improvisationstheater erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm. Für die musikalische Unterhaltung sind der Posaunenchor unter der Leitung von Markus Heunisch sowie Arno Seifert mit seiner Jazzband zuständig. Um 18 Uhr klingt das Gemeindefest in der Stadtkirche St. Georg musikalisch aus. Dazu sind alle Interessierten eingeladen.

Die Frühgottesdienste in St. Georg und im KGH Moos entfallen an diesem Tag, teilt die Kirchengemeinde St. Georg mit. red