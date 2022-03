Die Gemeinde Ahorn will vorbereitet sein. In enger Zusammenarbeit mit dem Förderkreis hat sie begonnen, eine Hilfsstrategie umzusetzen und ein breites Netzwerk für die Versorgung und Integration der ukrainischen Flüchtlinge aufzubauen. Bisher, informierte Bürgermeister Martin Finzel am Dienstagabend im Gemeinderat, sei ein Paar aus der Ukraine in Eicha angekommen. Viele Anfragen von Bürgern habe es gegeben, wie und womit geholfen werden könne. Geholfen werden kann mit einem Starterpaket, für das Packlisten erarbeitet wurden. Bisher, gab Dorothee Gerhardt, die Leiterin des Sozialbereichs in der Gemeinde, bekannt, seien 72 solche Pakete unter anderem mit Hygieneartikeln, Grundnahrungsmitteln, Babybedarf oder Medizin gesammelt worden. Noch bis 31. März können Pakete von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr im Rathaus oder im Jugendhaus Schlupfwinkel abgegeben werden. Darüber hinaus hat sich ein Helferkreis zusammengefunden, der weitere Hilfen und Unterstützung koordiniert. Hilfsangebote können an ukrainehilfe@ahorn.de gerichtet werden.

Die Gemeinde sei Ansprechpartner für Probleme aller Bürgerinnen und Bürger. „Die steigenden Energiepreise lassen manchen an seine Grenzen kommen“, sagte Finzel. Wenn es um Wohngeld oder Heizkostenzuschüsse gehe, könnten sich bedürftige Menschen gern an die Gemeinde wenden, die im Förderkreis Ahorn auch dafür einen starken Partner habe. gb