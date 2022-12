Auf einen vorweihnachtlichen Geldsegen können sich 71 ehrenamtliche Projektgruppen in den Mitgliedskommunen der Initiative Rodachtal freuen. Anfang des Jahres 2022 hatten diese sich im Rahmen der Aktion „5 für 500“ um finanzielle Hilfe für ihre Herzensprojekte beworben. Über 80 Vorhaben konnten genehmigt werden – 71 davon wurden auch vollständig umgesetzt. Insgesamt fließen nun in den kommenden Tagen 95.565,12 Euro Fördergelder in ehrenamtliche Projekte im Rodachtal. Das teilt die Initiative Rodachtal mit. Dieses Jahr beteiligten sich auch erstmalig wieder Kommunen aus dem thüringischen Teilraum der Initiative Rodachtal an der Aktion „5 für 500“ – und das ganz aus eigener finanzieller Kraft. Für Projektbewerber aus Thüringen stellten die Stadt Eisfeld, die Stadt Heldburg, die Gemeinde Straufhain und die Bürgerstiftung der Stadt Ummerstadt insgesamt 18.468,51 Euro aus Eigenmitteln zur Verfügung, um Kleinprojekte zu unterstützen. Im oberfränkischen Teil der Initiative Rodachtal wurden heuer mit insgesamt 77.096,61 Euro Kleinprojekte unterstützt. 90 Prozent der Förderung wurde durch das Amt für Ländliche Entwicklung in Oberfranken bereitgestellt. Die restlichen zehn Prozent der Mittel steuerten die beteiligten Städte und Gemeinden bei.

„Wir hatten in diesem Jahr erneut so schöne Projektideen! Von der Sanierung von Spielplätzen über gemütliche Sitzgruppen am Wegesrand bis zu Malerei-Workshops für Groß und Klein. Es ist jedes Mal eine große Freude, am Ende zu sehen, mit wie viel Motivation und Stolz die Bürgerinnen und Bürger ihre Vorhaben umsetzen und präsentieren!“, berichtet Christina Semper als Projektbearbeiterin für die Aktion „5 für 500“ aus dem Regionalmanagement der Initiative Rodachtal. „Ich freue mich auch, dass in diesem Jahr auch engagierte Gruppen aus dem Thüringer Teilraum der Initiative die Möglichkeit hatten, an der Aktion teilzunehmen.“

Um eine Finanzspritze über die Aktion „5 für 500“ zu erhalten, müssen sich mindestens fünf Personen für das Vorhaben ehrenamtlich engagieren. Auch ein Eigenanteil an den Projektkosten muss selbstständig aufgebracht werden.

Auch im kommenden Jahr 2023 können sich die Bürgerinnen und Bürger des Rodachtals wieder auf die Kleinprojekteaktion freuen. „Alle können schon jetzt ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ich bin gespannt“, sagt Martin Finzel, Ahorns Bürgermeister und Vorsitzender der Initiative Rodachtal. red