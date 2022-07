Haustiere , Insekten , Vögel oder auch Fabelwesen – es gibt fast nichts, was Nand Bruynooghe nicht schon gefaltet hätte! Origami, abgeleitet von den beiden Worten „ori“ = falten und „gami“ = Papier – also Papierfalten, ist eine Kunst, die ihren Ursprung in Japan hat. Dabei geht es darum, mit einem einzigen Blatt Papier ohne Schneiden und ohne Kleben, nur durch verschiedene Faltungen, ein dreidimensionales Modell entstehen zu lassen.

Meister des Faltens

Nand Bruynooghe aus Coburgs belgischer Partnerstadt Oudenaarde hat sich seit Jahrzehnten diesem Hobby verschrieben und ist in der Zwischenzeit ein wahrer Meister in der Kunst des Faltens. Anlässlich des 50. Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Oudenaarde und Coburg ist auf Anregung von und in Zusammenarbeit mit Coburg Marketing ein kleiner Querschnitt aus seiner Sammlung unterschiedlichster und selbst hergestellter Origami-Figuren zu sehen.

Wie das Naturkunde-Museum Coburg mitteilt, ist die Sonderausstellung bis Sonntag, 11. September, täglich von 9 bis 17 Uhr im Naturkunde-Museum Coburg zu sehen.

http://www.naturkunde-museum-coburg.de oder im aktuellen Veranstaltungskalender der Stadt Coburg . red