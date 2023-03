Was 2021 aus kleinen Anfängen während der Corona-Zeit entstand, hat sich zu einer abwechslungsreichen Open-Air-Reihe mit einem spannenden Programm entwickelt. So wird der Kultursommer Rödental 2023 erstmals an fünf Tagen stattfinden, teilt der Veranstalter, die Agentur Streckenbach, mit. Von Mittwoch, 19. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, werden die Besucher im einzigartigen Ambiente der Domäne Rödental , einem früheren Landgut, fünf abendfüllende Veranstaltungen außergewöhnlicher Künstler erleben.

Los geht es am Mittwoch, 19. Juli, mit Erwin Pelzigs „Der wunde Punkt“. In seinem neuen Programm schlüpft Kabarettist Frank-Markus Barwasser in die Rolle seiner berühmtesten Bühnenfigur und beschäftigt sich als Erwin Pelzig mit der maßlosen Selbstüberschätzung des Menschen.

Musikalisch feurig wird es am Donnerstag, 20. Juli. Dann tritt die aus Übersee am Chiemsee stammende Blasmusikgruppe LaBrassBanda beim Rödentaler Kultursommer auf. Im Rahmen ihrer „Brass Fire Tour“ präsentieren die Musiker um Leadsänger und Trompeter Stefan Dettl , die stets in Lederhosen und barfuß auftreten, Volxmusik. Ein Musik-Genre, das Volksmusik mit Jazz, Folk, Rock-Musik und weiteren Stilen kombiniert.

Erfolgreichste deutsche Country-Band

Kultig wird es am Freitag, 21. Juli. Mit Truck Stop kommt „die erfolgreichste deutsche Country-Band aller Zeiten“, so Band-Gründungsmitglied Teddy Ibing, nach Rödental . Zudem feiern die „Cowboys der Nation“ heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Dabei kann die Band auf eine beachtliche Historie zurückblicken. Mit mehr als 45 Studio-Alben seit 1973, über 20 Millionen verkaufter Tonträger und 6000 Auftritten im deutschsprachigen Raum ist „Truck Stop“ eine Legende und der unbestrittene Vorreiter der deutschsprachigen Country-Musik.

Seit 40 Jahren tritt der Bad Reichenhaller Singer-Songwriter Hans Söllner auf. Dabei bewegt er sich musikalisch-künstlerisch zwischen Bob Dylan , Johnny Cash und einem bayerischen Wilderer. Direkt, unbestechlich, mitunter wütend und freiheitsliebend sind seine Lieder. Mit Gitarre und Mundharmonika setzt sich Hans Söllner am Samstag, 22. Juli, bei seinem Auftritt in Rödental mit der Spezies Mensch auseinander. „Ich versuche an das Gute zu glauben, auch wenn mir das nicht immer gelingt und ich immer wieder in meinen Liedern unsere Verlogenheit zeige“, sagt der Liedermacher.

Mit Gregor Meyle findet der 3. Kultursommer Rödental am Sonntag, 23. Juli, dann seinen charmanten Abschluss. Mit Hut, Bart, Brille und seiner einnehmenden Art beschließt der vielfach preisgekrönte Künstler die Open- Air-Reihe.

Weitere Infos sowie Tickets gibt es online bei Reservix, bei der Buchhandlung Stache Rödental und Neustadt und bei der Touristinfo Sonneberg. red