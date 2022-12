Das Friedenslicht aus Bethlehem geht um die Welt. Die Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde sowie die Jugendarbeit haben es kürzlich vom Jugendzeltplatz „Sauloch“ nach Ebersdorf geholt. Vor der Gemeinderatssitzung wurde das Friedenslicht den Gremiumsmitgliedern und der Gemeindeverwaltung im Eingangsbereich überreicht.

Für Bürgermeister Bernd Reisenweber war es eine besondere Freude und Ehre, das Licht aus Bethlehem in Empfang nehmen zu können. Schließlich zeigten die aktuellen Ereignisse einmal mehr, wie wichtig Frieden in der Welt sei. Musikalisch wurde diese stimmungsvolle Aktion durch die Volksliedergruppe des Awo-Bürgertreffs umrahmt. Pfarrer Andreas Neeb machte deutlich, dass die Menschen gerade jetzt dieses Licht brauchten. Bevor das Friedenslicht am Heiligen Abend um 13 Uhr erneut am Rathaus eintrifft, wenn „Lieder unterm Christbaum“ erklingen, geht es auf Wanderschaft. Nach Station bei der Caritas-Migrationsberatung trifft es am 15. Dezember um 14 Uhr im Awo-Bürgertreff ein, bevor es am selben Tag um 18 Uhr ins Medienhaus zu den Friedensgeschichten und der Bücherausstellung „Demokratie lesen“ getragen wird. Weitere Stationen sind am 20. Dezember um 16.30 Uhr beim Friedensbasteln mit Kindern in der Gemeinschaftsunterkunft und am 22. Dezember um 19 Uhr in der Adventsandacht in der Sankt Laurentiuskirche. Wer das besondere Licht mit anderen teilen will, hat zudem die Möglichkeit, sich eine Kerze während der Öffnungszeiten der Laurentiuskirche sowie bei der VdK-Vorsitzenden in der Hauptstraße 25 zu entzünden. Das Friedenslicht wird seit 1986 verteilt. Per Flugzeug gelangt es von Bethlehem nach Wien. Von dort aus bringen es Pfadfinderinnen und Pfadfinder nach Deutschland. ake