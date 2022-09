Mit Witz, Power und einem hitverdächtigen Soundtrack erzählt Regisseurin Teresa Fritzi Hoerl die Geschichte von Ella und trifft damit genau den Nerv der neuen Generation.

Neu im Kino Utopolis Coburg

Alle für Ella: Ella (Lina Larissa Strahl) träumt davon, auf den Bühnen dieser Welt zu performen. Mit ihren drei besten Freundinnen hat sie die Band Virginia Woolfpack gegründet, mit der sie nach der Schule so richtig durchstarten will. Momentan kämpft sie aber vor allem mit dem Abi und ihrem ätzenden Nebenjob im Pizzaturm. Als sich über einen Song-Contest die Chance bietet, groß ins Musikbiz einzusteigen, überredet sie ihre BFF , sich anzumelden. Stärkster Konkurrent ist ausgerechnet der arrogante Rapper alfaMK (Gustav Schmidt), der bereits eine beachtliche Fanbase hat und auch noch unverschämt gut aussieht (100 Minuten; frei ab 6 Jahre; täglich 16.50 und 19.50 Uhr).

Orphan: First Kill: Tricia ( Julia Stiles ) und Allen (Rossif Sutherland) können ihr Glück kaum fassen, als ihnen mitgeteilt wird, dass ihre vermisste Tochter Esther (Isabelle Fuhrman) wieder aufgetaucht ist. Behutsam versuchen die beiden, das Mädchen in ihre Familie einzugewöhnen. Doch seltsame Ereignisse und kleinere Ungereimtheiten lassen sie schon bald stutzen. Als sich mysteriöse Todesfälle im Umfeld der Familie ereignen, zweifelt Tricia (99 Minuten; frei ab 16 Jahre; täglich um 20.15 Uhr).

Kino-Specials

Sneak-Preview:

Den unbekannten Überraschungsfilm zum Sonderpreis gibt es am Montag um 20.10 Uhr.

VHS-Film: Der schlimmste Mensch der Welt: Joachim Triers („Oslo, 31. August“) moderne Variante einer klassischen romantischen Komödie ist durchzogen von feinem Humor, grandiosem Herzschmerz und einem unverwechselbaren Gespür für knifflige Beziehungsdynamik. Das umwerfende Darstellerensemble wird angeführt von Renate Reinsve, die für ihr elektrisierendes Spiel völlig zu Recht den Preis als Beste Darstellerin in Cannes gewann (128 Minuten; frei ab 12 Jahre; Dienstag um 19.30 Uhr).

Musik-Special: David Bowie – Moonage Daydream: Weder Dokumentarfilm noch Biografie, sondern ein eindringliches Filmerlebnis gelang Brett Morgen. Ein nie dagewesenes Porträt des Ausnahmekünstlers Bowie (129 Minuten; frei ab 12 Jahre; Do., 15. September, 19.30 Uhr).

Weiterhin im Programm

Der Gesang der Flusskrebse (ab 12; täglich außer Sa., So. 16.20; täglich 19.45 Uhr) – Thor: Love and Thunder 3D (frei ab 12; täglich 16.20; Di. 19.50 Uhr) – After forever (frei ab 12; täglich 16.40 und 20.15 Uhr) – Guglhupfgeschwader (frei ab 12; täglich 17 und 20 Uhr) – Die Känguru-Verschwörung (frei ab 6; täglich außer Sa., So. 16.50, täglich 20 Uhr) – Minions 2 3D (frei ab 6; täglich 16.30 und Do. bis Sa. 20 Uhr) – Mein Lotta-Leben (frei ab 6; Sa., So. 16.40 Uhr) – Top Gun: Maverick (frei ab 12; täglich 19.45 Uhr) – Monsieur Claude 3 (frei ab 0; So., Mi. 20 Uhr) – DC League of Super-Pets (frei ab 6; täglich 16.20 Uhr) – Bullet Train (frei ab 16; täglich außer Di. 19.45 Uhr) – Der junge Häuptling Winnetou (ab 0; Sa., So. 16.30 Uhr) – Bibi & Tina – Einfach anders (frei ab 0; täglich 16.30 Uhr). red