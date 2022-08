Wanderlustige Senioren können sich auf eine aussichtsreiche Rundtour am Donnerstag, 1. September, freuen. An diesem Tag lädt der Fränkisch-Thüringische Freundeskreis zu einer leichten und rund 8,5 Kilometer langen Wanderung. Sie beginnt im Ortsteil Ottowind der Gemeinde Meeder und wird von Wanderführer Freimut Brückner geleitet. Auf der Sennigshöhe bieten sich immer wieder wunderbare Ausblicke ins Coburger und Thüringische Land.

Die Strecke verläuft auf überwiegend schönen Wanderwegen, teilweise auch auf dem „Meederer Sagenweg“. Auf diesem Abschnitt können diverse Holzskulpturen bewundert werden.

Ein Zwischenziel ist die Alexandrinenhütte, bei der sich eine Rast mit Verpflegung aus dem Rucksack anbietet. Die vom Thüringerwald-Verein Coburg betriebene Hütte wird nur am Wochenende bewirtschaftet. Anschließend führt eine angenehmer Pfad durch ein als „Naturschutzgebiet“ ausgewiesenes Waldstück. Über Wege durch die landwirtschaftlich geprägte Flur wird der Ausgangspunkt dann wieder erreicht. Eine Schlusseinkehr ist Gasthof „Zum Schwarzen Bären“ in Coburg-Beiersdorf eingeplant.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Treffpunkt zur Abfahrt und Bildung von Fahrgemeinschaften ist an diesem Tag um 13 Uhr am Neustadter Angerparkplatz in der Mühlenstraße. Neue Mitwanderer sind laut Mitteilung willkommen. Verbindliche Anmeldungen nimmt der Wanderführer unter 09568/ 3001186 bis Montag, 29. August, entgegen. red