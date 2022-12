„Wir versprechen uns von dieser Einrichtung insbesondere eine Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger “: Damit begründen die FDP-Stadträte Michael Zimmermann und Hans-Heinrich Eidt ihren Antrag, eine Sicherheitswacht in der Vestestadt zu etablieren. Der Stadtrat solle den Oberbürgermeister beauftragen, die Polizeiinspektion Coburg um die Einführung einer Sicherheitswacht zu bitten, heißt es in dem Schreiben.

Grund für den Vorstoß: In der Stadtratssitzung im November wurde seitens der Polizei die Einrichtung einer Sicherheitswacht angeregt, wie sie bereits in vielen bayrischen Kommunen vorhanden ist. Auf Wunsch der FDP hatte die Polizeiinspektion Coburg über die Sicherheitslage in Coburg referiert. Quintessenz sei zwar gewesen, dass Coburg insgesamt eine sichere Stadt ist. Dennoch könne eine Sicherheitswacht als Bindeglied zwischen Bürgern und Polizei dienen, meinen Zimmermann und Eidt. Durch diese ehrenamtliche Tätigkeit werde es möglich, insbesondere das subjektive Sicherheitsgefühl durch die Präsenz und Sichtbarkeit der Sicherheitswacht für die Bürger zu verbessern. red