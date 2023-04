Wer die Sonderausstellung „Mit jeder Faser “ noch nicht gesehen hat, muss sich ein wenig beeilen, heißt es in einer Mitteilung des Naturkunde-Museums. Noch bis zum 16. April besteht die Möglichkeit, sich „über die Stoffe um uns herum“ zu informieren. In der Ausstellung geht es nicht allein um altbekannte Materialien wie Wolle oder Flachs. Im Fokus stehen auch moderne synthetische Fasern , die uns heute vielfach umgeben und ständig weiterentwickelt werden. Die Besucherinnen und Besucher können eine große Vielfalt von Tier-, Pflanzen- und Kunstfasern kennenlernen und berühren. Bis zum Ende der Osterferien sind lebende Hühner und Kaninchen zu sehen. Das Naturkunde-Museum Coburg ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet, am Karfreitag ist geschlossen. Weitere Informationen gibt es unter naturkunde-museum-coburg.de. red