Letzte Woche trafen sich die Netzwerkpartner der Jugendberufsagentur Lichtenfels, um über die aktuelle Situation am Ausbildungsmarkt zu sprechen. Berufsberater Michael Wolf sagt aus diesem Anlass: „Es gibt noch viele freie Lehrstellen in der Region. Auch Kurzentschlossene oder Studienabbrecher haben beste Chancen, für dieses Jahr einen Ausbildungsplatz zu finden. Eine Lehre ist das Fundament und das Eintrittsticket ins Berufsleben und bringt zugleich das erste eigene Gehalt. … Wer es bis jetzt noch nicht geschafft hat, sollte auf keinen Fall die Flinte ins Korn werfen. Viele Betriebe stellen Azubis auch nach dem regulären Ausbildungsstart ein.“ Einer Mitteilung der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg zufolge ist bis Dezember ein Start problemlos möglich. Die IHK, HWK und die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg können unkompliziert telefonisch oder per E-Mail kontaktiert werden und unterstützen bei der Ausbildungssuche.

Michael Wolf ist unter der Telefonnummer 09561/93-209 oder per E-Mail an Coburg .Berufsberatung@arbeitsagentur.de zu erreichen. Die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg veröffentlicht ab sofort regelmäßig eine aktuelle Übersicht aller freien Ausbildungsplätze in der Region unter arbeitsagentur.de/vor-ort/bamberg-coburg. red