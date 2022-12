Einen krönenden Abschluss zu den Aktionen rund um das Jubiläum „100 Jahre Coburger Turngau“ stellte der Ehrenamtsabend dar, den der Festausschuss des Turngaus Coburg-Frankenwald organisiert hatte. Vorsitzender Hartmut Jahn hatte dazu alle ehemaligen Ehrenamtlichen des Turngaus und aktuelle Vorstandsmitglieder eingeladen. Zusammen mit den Ehrengästen, unter ihnen der Schirmherr und Landrat Sebastian Straubel und Zweiter Bürgermeister Hans-Herbert Hartan, trafen sich 35 Personen aus dem ganzen Turngau, der aus den Landkreisen Coburg und Kronach besteht.

In der „Turnerstadt“ Coburg seien die Vereine, was das ehrenamtliche Engagement betreffe, noch gut aufgestellt, sagte Jahn, wies aber darauf hin, dass eine gewisse Überalterung im Ehrenamt sichtbar sei, es am Nachwuchs „hinten und vorne“ fehle. Sehr problematisch zeige sich dies bei den fehlenden Übungsleitern und Betreuern vor allem in den Turnvereinen. Auch die Kosten für Turngeräte überforderten so manchen Verein. Jahn zeigte sich zugleich sehr froh, mit der Stadt Coburg sowie dem Sportamt Coburg mit seinen Verantwortlichen einen starken Partner zu haben, der die Turnvereine hervorragend unterstütze.

Jahn bedankte sich mit einem Präsent bei Uschi und Helmut Liebkopf, TV 1848 Coburg , für die herausragende Mitarbeit bei der Vorbereitung zur Erstellung einer Chronik des Turngaus sowie bei Harald Schneider , TSV Scherneck , für jahrelanges Engagement als Kassenprüfer des Turngaus. red