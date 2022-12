Das Casimirianum Coburg trauert um seinen ehemaligen Kollegen StD a. D. Ernst Wagner, der im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Ernst Wagner kam 1964, nach seinem Studium der Musik und der Referendarzeit in München sowie einigen Dienstjahren in Bamberg, zurück in seine Heimatstadt Coburg und zurück an das Casimirianum, wo er 1950 das Abitur abgelegt hatte. Dem Casimirianum blieb er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1991 treu. Als Musiker prägte er das musikalische Leben am Casimirianum und machte es zu einem Aushängeschild der Schule. Er etablierte regelmäßige Hausmusikabende und die musikalische Gestaltung der Abiturfeiern, der Weihnachtsfeiern und des Stiftungsfestes, ebenso wie diverser Veranstaltungen in der Stadt. Darüber hinaus war er als Musikkritiker, als Jurymitglied bei Wettbewerben und auch als Konzertsänger tätig. Mit seiner Leidenschaft für die Musik und seinem pädagogischen Geschick förderte er Generationen von Casimirianerinnen und Casimirianern, die ihn in bester Erinnerung behalten werden, heißt es in einer Mitteilung des Gymnasiums Casimirianum. red