Endlich ist es wieder so weit: Der Gaudiwurm der Coburger Narrhalla schlängelt sich wieder durch die Gassen der Stadt. Am Sonntag, 19. Februar, ziehen ab 14 Uhr wieder über 50 bunte Gruppen durch die Coburger Innenstadt.

Für den Umzug sind ca. 800 teilnehmende Personen angemeldet. Nach der langen Pause freuen sich alle auf das bunte Treiben.

Wer sich vorab schon einmal in Stimmung bringen möchte, kann ab 12.30 Uhr an der Warm-Up-Party am Markt mit Radio Eins, dem Lokalsender für Coburg , Kronach und Lichtenfels, teilnehmen.

Wer den Gaudiwurm finanziell ein wenig unterstützen möchte, kann bei den Damen und Herren der Narrhalla Buttons als kleines Souvenir kaufen.

Buttons als Erinnerung

Die Buttons ziert der Orden des amtierenden Prinzenpaares Jennifer I. und Florian II. – ein Erinnerungsstück an die Session. Ein Button kostet zwei Euro, drei Stück gibt es für fünf Euro.

Ab 14 Uhr zieht dann endlich der Gaudiwurm wieder durch die Stadt. Der Zugverlauf ist wie folgt: Bamberger Straße (Aufstellung) − Schützenstraße – Ketschengasse – Marktplatz – Herrengasse – Grafengasse – Theaterplatz – über die SÜC Haltestelle (rechts an der Mittelinsel vorbei) – Georgengasse – Mohrenstraße (um den Gräfsblock herum) – Kleine Mauer – Spitalgasse – Marktplatz .

Nach dem Gaudiwurm wird dann wie üblich am Markt kräftig weitergefeiert. Die große Faschingsparty mit startet ab 15 Uhr. Zudem wird es einige Live-Auftritte geben.

Die Coburger Narrhalla spart übrigens nicht an Wurfmaterial. „Den kleinsten Zuschauern des Umzuges, also allen Kindern, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ist uns sehr wichtig. Deshalb wäre hier am falschen Ende gespart. Wir haben uns sogar von den Ollen Kamellen verabschiedet und geben hochwertige Wurfgaben aus – nicht nur Zuckerkram“, erklärt der Zugmarschall der Coburer Narrhalla , Thorsten Krauß in einer Pressemitteilung.

Der Gaudiwurm findet nun zum 38. Mal statt. Der allererste Faschingsumzug in Coburg fand schon in der Nachkriegszeit statt, als die Narren die damaligen Politiker auf die Schippe nahmen, weil diese die Itz beschiffbar machen wollten.

Mit Paddelbooten durch die Stadt

So zogen die Narren in Coburgs ersten Faschingsumzug verkleidet als Frachtkähne und Paddelboote durch die Stadt. Hierbei entstand der Schlachtruf, der bis heute beibehalten wurde „Idis – Ahoi“ − denn Idis ist das alte Wort für die Itz.