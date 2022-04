Seit schon über 25 Jahren veranstaltet die Freie evangelische Gemeinde in Coburg jedes Jahr ein großes Kinderzeltlager für Kinder von acht bis zwölf Jahren. In diesem Jahr findet es im Zeitraum vom 14. bis 19. August in Neues an den Eichen bei Großheirath statt. Wegen der großen Nachfrage wird es das erste Mal sogar zwei Zeltlager hintereinander geben, da das erste Zeltlager mit rund 100 Kindern bereits voll belegt ist, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde. Was erwartet die Kinder ? Das Thema lautet „Zeitreise – Vorwärts in die Vergangenheit“. In den sechs Tagen wird es viel Spaß, Geländespiele, Basteln, spannende biblische Geschichten und natürlich Lagerfeuer geben. Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden sich um das Wohl der Kinder sorgen. Die Kosten belaufen sich für die sechs Tage inklusive Vollverpflegung auf 99 Euro pro Kind. Alle Infos, Flyer und auch die Anmeldung können online unter www.fegc.de/zeltlager abgerufen werden. red