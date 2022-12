Vorweihnachtlich und voller Freude ist es in der St.-Hedwig-Kirche in Rödental zugegangen: Der Kinderchor führte sein Weihnachtsmusical „Endlich mal was los in Bethlehem“ vorab im Rahmen eines Seniorennachmittags auf. Die kleinen Darsteller brachten die Weihnachtsgeschichte musikalisch den Zuschauern auf eindrucksvolle Weise näher und erhielten dafür großen Applaus. Das Weihnachtsmusical wird auch im Rahmen der Kindermette am Heiligen Abend um 16 Uhr in der katholischen St.-Hedwigs-Kirche in Rödental aufgeführt. Foto: Martin Zeder