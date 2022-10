Der Verkehr rollt wieder über die Straßenbrücke auf der Bundesstraße 4 beim Neustadter Stadtteil Haarbrücken . Die Fahrt zwischen Rödental und dem sogenannten Siemenskreisel bei Neustadt ist nun nicht mehr durch die Umfahrung der Brückenbaustelle gehemmt. Ganz abgeschlossen sind die Bauarbeiten noch nicht.

Um von Rödental direkt in den Neustadter Stadtteil Haarbrücken zu gelangen, muss nach wie vor gleich hinter Rödental die Bundesstraße 4 verlassen und die schmale Nebenstraße genommen werden. In der anderen Fahrtrichtung – von Sonneberg in Richtung Süden – ist nach wie vor die Abfahrt von der Bundesstraße offen.

Im August des vergangenen Jahres war die Straße nach Neustadt, eine der am stärksten befahrenen Verbindungen im Regierungsbezirk, für den Verkehr komplett gesperrt worden. 19.000 Fahrzeuge werden dort jeden Tag gezählt. Das alte Brückenbauwerk war in die Jahre gekommen und musste ganz erneuert werden.

Ende November, sagt Projektleiterin Anna-Lena Schuster vom Staatlichen Bauamt Bamberg, werden aller Voraussicht nach die Auf- und Abfahrten aus Richtung Rödental für den Verkehr freigegeben werden können. Bis dahin müssen die Autofahrer mit der schmalen Parallelstraße von Mönchröden her vorlieb nehmen oder bis zum Siemenskreisel fahren und dort wieder bis zur Abfahrt nach Haarbrücken zurück.

Mit einem Kostenaufwand von vier Millionen Euro waren die Bauarbeiten veranschlagt gewesen. Dieser Rahmen wurde eingehalten, auch wenn noch nicht alles endgültig abgerechnet ist.

Beim Einbau einer Entwässerungsrinne war die Abdichtung des Brückenbauwerks beschädigt worden. Das verzögerte die Fertigstellung um einige Wochen. Ehe die Reparatur begonnen werden konnte, mussten die Schäden exakt dokumentiert werden.

Wenn der Anschluss nach Haarbrücken fertiggestellt ist, werden die Bauarbeiter trotzdem noch weiter an der Straße tätig sein, wenn die Brücke über die Bahnlinie Neustadt–Coburg und die anderen Überführungen an der Reihe sind. „Einige Jahre“ wird dies nach den Worten der Projektleiterin in Anspruch nehmen. Die Brücke über die Schienen wird dann nach Norden verlegt, alle Arbeiten an der Straße sind mit dem Zugverkehr zu koordinieren.

Weiter müssen die Belange des Trinkwasserschutzes berücksichtigt werden. Dort gibt es ein Trinkwasser-Gewinnungsgebiet. Schließlich gilt es, die vorhandene Gashochdruckleitung während der Bauarbeiten zu sichern. Für den Bau einer Behelfsumfahrung der Eisenbahnbrücke wurde bereits ein Damm aufgeschüttet.