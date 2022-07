Früher hat man den Sautrog zum Waschen und zum Entfernen der Borsten des geschlachteten Schweins verwendet. Seit den 90er Jahren wird der meist rechteckige Trog aus Holz in Untersiemau einer anderen Verwendung zugeführt. Denn beim Teichfest, das in der Regel alle zwei Jahre stattfindet, gibt es ein Sautrogrennen auf dem Schlossteich. Dabei muss der Trog mit Hilfe von Paddeln bis zu einer Boje gesteuert werden, dort muss gewendet werden, um wieder zurück ans Ufer zu gelangen. Dort findet dann ein Wechsel mit dem zweiten Teampartner statt, der die gleiche Strecke noch einmal absolviert. Das Ganze geht auf Zeit.

Es ist eine wacklige Angelegenheit und Stürze ins Wasser sind programmiert. So schwamm dann so mancher Wettbewerber mit seinem Trog im Schlepp wieder zum Ufer. Das Einsteigen auf dem Teich war schließlich schlecht möglich. Einige Tröge waren auch nicht ganz dicht und liefen mit Wasser voll, bis sie schließlich ganz untergingen.

In diesem Jahr nahmen an dem lustigen Wettbewerb, bei dem auch die schönsten Tröge bewertet wurden, zehn Teams aus Untersiemau und Umgebung und von der Patenwehr aus Neuses an den Eichen teil. Mehrere Hundert Zuschauer verfolgten die spannenden Duelle, denn es starteten immer zwei Tröge . Start und Ziel befanden sich an der Teichseite unweit des Schlosses. Es wurde hart gekämpft, und die „Schlossteichfischer“ gingen als Sieger hervor. Moderiert wurde das Rennen von Hans-Jürgen Ganß, der auch die Siegerehrung vornahm.