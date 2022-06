Der Seniorenbeirat hat zu Ehren von Dr. Gerhard Beyer bei dessen Abschied aus dem Seniorenbeirat eine Bank gestiftet. Auf der Plakette steht „Dankeschön einem wunderbaren Menschen, dem Seniorenbeauftragten Dr. Gerhard Beyer, von seinem Seniorenbeirat der Stadt Neustadt“.

Die Vorsitzende des Seniorenbeirates Renate Gretzbach dankte Beyer noch einmal herzlich für sein jahrzehntelanges Wirken zum Wohle der Menschen in Neustadt, sei es als Arzt, als Notarzt, beim BRK, im Seniorenbeirat oder in den zahlreichen Vereinen. Ein Probesitzen auf der Bank schloss sich dem an. red