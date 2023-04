Am Dienstag, 11. April, um 19.30 Uhr lädt der Richard-Wagner-Verband Bamberg in den Saal der Kulturfabrik Bamberg (Ohmstraße 3) zu einem Gespräch zwischen dem Intendanten des Landestheaters Coburg Dr. Bernhard F. Loges und Generalmusikdirektor Daniel Carter über die Coburger „Ring“-Inszenierung.

Opernfans erfahren hier aus erster Hand von den künstlerischen und organisatorischen Herausforderungen der monumentalen Tetralogie von Richard Wagner in der Regie von Alexander Müller-Elmau und unter der musikalischen Leitung des jungen Generalmusikdirektors, die 2019 mit „Das Rheingold“ startete und derzeit „Siegfried“ im Großen Haus des Landestheaters präsentiert. Der Eintritt zu dem Gespräch ist frei.

Noch drei Vorstellungen

Die Inszenierung „Siegfried“ ist noch dreimal am Coburger Landestheater zu erleben: Am Gründonnerstag, 6. April; am Ostermontag, 10. April, sowie am Sonntag, 23. April – jeweils um 17 Uhr. Das Werk fand in der überregionalen Presse und in den Fachmedien von der Süddeutschen Zeitung bis zu Die Deutsche Bühne bislang eine breite Beachtung. Karten für die Inszenierung gibt es an der Theaterkasse des Landestheaters, online unter www.landestheater-coburg.de sowie an der Abendkasse ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn. red