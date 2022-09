Seßlach — Bei einer Stadtratssitzung wurde der Geschäftsleiter der Stadt Seßlach , Bernd Vogt, von Bürgermeister Maximilian Neeb für sein 25. Dienstjubiläum ausgezeichnet, Marina Beck wurde nach 40 Jahren als Kinderpflegerin in den Ruhestand verabschiedet.

1982 wurde Marina Beck zunächst als Elternzeitvertretung im Kindergarten Seßlach angestellt. Als 1983 der städtische Kindergarten Gemünda in Betrieb genommen wurde, nahm sie dort eine Festanstellung an, die sie bis dato ausübte. „Frau Beck hat unzählig viele Kinder auf das weitere Leben vorbereitet und ihnen wichtiges Rüstzeug mit auf den Weg gegeben. Um es salopp zu sagen, brachte sie ihre Lebenserfahrung und ihr Herzblut zum Wohle der Kids ein. Sie ist ein Urgestein der Stadt Seßlach “, so der Bürgermeister .

Das Stadtoberhaupt würdigte Bernd Vogt als einen Mitarbeiter, der seinen Beruf von der Pike auf erlernt hat und als Berufung ausübt. „Durch deine Kompetenz, dein Wissen und deinen persönlichen Einsatz gelingt es dir immer wieder, für unsere Verwaltung einzustehen und diese nach außen hin positiv zu vertreten. Mit deinem Erfahrungsschatz, deiner Fachkompetenz und deiner Weitsicht bist du auch mir ein geschätzter Ansprechpartner und Ratgeber“, so Neeb.

Essensgebühren angehoben

Einstimmig wurde vom Stadtrat die Anpassung der Essensgebühren für die kommunalen Kindertagesstätten sowie die Nachmittagsbetreuung und der Ganztagsklasse an der Grund- und Mittelschule angepasst. Die Steigerung beträgt für alle drei Bereiche 0,50 Euro . Pro Essen fallen für die Kindertagesstätten 3,20 Euro , für die Nachmittagsbetreuung 3,30 Euro und für die Ganztagsklasse 3,70 Euro an.

Gebilligt wurde ein Antrag des Sportvereins TSV Gemünda auf Gewährung eines Zuschusses für die Sanierung ihres Rasenspielfeldes. Dieser beträgt gemäß der Sportförderrichtlinien 20 Prozent der nachgewiesenen Kosten bei einer Obergrenze von 500 Euro .

Das Stadtratsgremium bestätigte die neue gewählte Führungsriege der Feuerwehr Seßlach . Als Kommandant fungiert Alexander Fritsch, als sein Erster Stellvertreter Fabian Obermüller und als Zweiter Stellvertreter Markus Mildenberger.

Vier oder fünf der diesjährigen Bürgerversammlungen werden in Kürze nach Aussage von Maximilian Neeb auf den Zeitraum von Ende Oktober bis Anfang November terminiert, die weiteren folgen Anfang 2023.

Auf Anfrage des Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Brasch (SPD) bezüglich der Errichtung der geplanten Funkmasten in den Gemarkungen Krumbach und Rothenberg wurde bekanntgegeben, dass es wegen fehlenden Materials zu Verzögerungen kommt.

Wie der Bürgermeister mitteilte, wurden bei einer Regelüberwachung nach den Richtlinien des Bundesimmissionsschutzgesetzes durch das Landratsamt Coburg bei der Fernwärme GmbH Seßlach keine Mängel festgestellt. Lediglich die Außenlagerfläche für Hackschnitzel und naturbelassenes Holz entspricht nicht mehr den Anforderungen. Diese ist künftig nur noch auf befestigten Flächen zulässig. Nach Lösungsmöglichkeiten wird gesucht.

Auf Antrag der Wege- und Grabengemeinschaft Gleismuthhausen sollen Wege erneuert werden. Priorität genießt dabei der sogenannte Mühlweg. Dieser könnte im Rahmen der Dorferneuerung saniert werden. Ein hoher Fördersatz steht diesbezüglich zur Verfügung.

Probleme treten im Hinblick auf die Instandsetzung von Kernwegen in Ober- und Unterelldorf auf. Für den Angerweg in Unterelldorf herrscht dringender Handlungsbedarf, auch um den landwirtschaftlichen Großverkehr aus dem Dorf zu bekommen.

Das Amt für Ländliche Entwicklung prüft derzeit, ob im Zuge des Flurwegeprogramms diesbezüglich Arbeiten durchgeführt werden können.

Neue Spielgeräte geplant

Am Spielplatz Oberelldorf sollen im Frühjahr 2023 neue Spielgeräte installiert werden. Mittel für Verbesserungen an anderen Spielplätzen im Stadtgebiet stehen noch zur Verfügung.