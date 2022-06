In der Winterpause haben sich die Fußball-Teams der Damenmannschaft des 1. FC Oberwohlsbach und der B-Jugend des FC/TSV Rödental kennengelernt. Beide mussten sich in der Vorbereitung den Rödentaler Kunstrasenplatz teilen. Hierbei wurden auch gemeinsame Trainingsspiele gemacht und so entstand ein freundschaftliches Verhältnis.

Kurz vor Ende der Vorbereitung begann der Krieg in der Ukraine. Beide Vereine hatten spontan die Idee, ein Benefizspiel zu veranstalten, um zu helfen. Allerdings war der Spielplan so eng gestaltet, dass sich zunächst kein Termin fand.

Nun ist es soweit: Am Samstag, 25. Juni, um 15.30 Uhr ist Anstoß zum Benefizspiel auf dem städtischen Kunstrasenplatz am Rosenauer Weg in Rödental . Es spielen die Bluegirls Oberwohlsbach gegen die Rothenhofer Jungs.

Geplant ist neben dem sportlichen Highlight, das von zahlreichen Firmen aus der Region unterstützt wird, ein großes Rahmenprogramm. Einlass ist bereits ab 13 Uhr. Essen und Trinken sowie eine große Tombola sollen zur Stimmung beitragen. In der Halbzeitpause wird ein signiertes Bundesligatrikot eines bekannten Fußballers versteigert.

Die Einnahmen werden der Ukraine-Kinderhilfe um Dieter Wolf überreicht, der sich mit seinen Vereinsmitgliedern seit Ausbruch des Krieges bemüht, insbesondere Müttern mit ihren Kindern Hilfe zukommen zu lassen. Die Ukraine-Kinderhilfe Neustadt besteht bereits seit 25 Jahren und wurde nach dem Unglück in Tschernobyl gegründet. red