2024 begeht die Stadt Bad Rodach das 1125. Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung Rodachs als Hof „Radaha“. Das Projektmanagement der Kurstadt will dieses Jubiläum mit unterschiedlichen Veranstaltungen für Jung und Alt ganzjährig feiern. Ein Höhepunkt werden einer Mitteilung zufolge die Feierlichkeiten vom 29. Mai bis 2. Juni 2024 an zahlreichen Orten der Stadt sein. Seit letztem Jahr laufen die Vorbereitungen dafür und werden auch im Jahr 2023 verstärkt und mit viel Einsatzkraft fortgesetzt.

Zunächst laden die Stadt Bad Rodach und das Stadtmarketing-Netzwerk „ Bad Rodach begeistert“ dazu ein, einen Bad Rodacher Jubiläumskalender 2024 mitzugestalten. Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, Lieblingsorte, besondere Plätze und einzigartige Orte in Bad Rodach mit der Kamera zu entdecken und festzuhalten, um Motive für den Jubiläumskalender 2024 zu fotografieren. Die digitalen Bilder im Dateiformat JPG/JPEG sollen eine Größe von mindestens 1 MB mit einer Auflösung von 300 dpi haben – bevorzugt im Querformat. Sie sind zusammen mit dem Teilnahmeformular und der unterzeichneten Datenschutzerklärung bis 30. September 2023 an thea.liebermann@bad-rodach.de einzureichen. Weitere Informationen (zu Teilnahmebedingungen, Datenschutzerklärung usw.) finden Interessierte unter bad-rodach.de. Unter allen Einsendungen, die bis zum 30. September 2023 eingehen, ermittelt ein unabhängiges Gremium die eindrucksvollsten Fotos, die dann im Jubiläumskalender veröffentlicht werden. Darüber hinaus werden Fotos, die es in die Endauswahl für den Kalender geschafft haben, in einer Ausstellung präsentiert. red