Channing Tatums Regiedebüt „Dog“ erzählt mit Herz und Humor die Geschichte eines ungleichen Duos, das eine außergewöhnliche Reise antritt.

Neu im Multiplexkino Coburg

Dog - Das Glück hat vier Pfoten: Der ehemalige Army Ranger Jackson Briggs (Channing Tatum) ist auf der Suche nach einem Neuanfang, als er auf Lulu trifft – eine belgische Malinois-Hündin, die jahrelang im Militärdienst eingesetzt wurde. Gegen Briggs Willen werden sie gemeinsam auf Reisen geschickt. In Briggs Ford Bronco begeben sich die beiden auf einen Roadtrip entlang der US-Pazifikküste, um rechtzeitig zur Beerdigung eines gemeinsamen Freundes zu gelangen (102 Minuten; frei ab 12 Jahre; täglich um 16.40 und 20.10 Uhr).

Stasikomödie: Stolz präsentiert Ludger Fuchs (Jörg Schüttauf) der versammelten Familie seine dicke Stasi-Akte , die er soeben von der Unterlagen-Behörde bekommen hat. Alles hat die Stasi dokumentiert und kommentiert: seine Wohnung, seine Katze, selbst Szenen mit seiner Frau Corinna ( Margarita Broich ) im Ehebett. Aber dann: „Was ist denn das?!“: Ein zerrissener und wieder zusammengeklebter Brief, sehr detailliert, sehr intim (116 Minuten; frei ab 12 Jahre; täglich um 16.30 und 20 Uhr).

Kino specials

VHS-Film: Foo Fighters Studio 666: Die Foo Fighters beschließen, ihr neues Album in einem verlassenen Haus in Kalifornien aufzunehmen, in dem der Keller Überreste okkulter Besessenheit birgt, ein geiler Nachbar eine Geschichte von Dämonen und Musik erzählt, bei einer Essenslieferung die Ranch-Sauce fehlt und ein verfluchter Song noch lebt. Was kann da schon schiefgehen? (106 Minuten; frei ab 16 Jahre; Dienstag 19.30 Uhr in OV Englisch ohne Untertitel).

Preview: Top Gun: Maverick: Im heiß erwarteten Action-Blockbuster kehrt Tom Cruise als unerschrockener Fliegerpilot „Maverick“ mit der neue Piloten-Generation auf die große Leinwand zurück (131 Minuten; frei ab 12 Jahre; Mittwoch um 19.50 Uhr; zusätzlich auch in OV).

The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt (frei ab 12; täglich 16.30 und außer Di. 20.10 Uhr). – Doctor Strange 3D (frei ab 12; täglich um 16.20, 19.30 und 20 Uhr; in OV ohne Untertitel Mo. 19.45 Uhr). – Phantastische Tierwesen (frei ab 12; täglich 16.10 und 19.40 Uhr). – Downton Abbey II (frei ab 0; täglich außer Mi. 19.50 Uhr). – Everything everywhere all at once (frei ab 16; Do., So., Di. 19.50 Uhr). – The Northman (frei ab 16; täglich 19.50 Uhr). – Uncharted (frei ab 12; Fr., Sa. 20.10 Uhr). – Die Gangster Gang 3D (frei ab 6; täglich 16.30 Uhr). – Sonic the Hedgehog II (frei ab 12; täglich 16.20 Uhr). – Die Biene Maja (frei ab 0; täglich 16.30 Uhr). – Willi und die Wunderkröte (frei ab 0; täglich 16.30 Uhr).