Bei der Hauptversammlung des Obst und Gartenbauvereins Creidlitz wurde das engagierte Wirken von Hans-Joachim Köhler gewürdigt, der seit 1991, also über 30 Jahre lang, an der Spitze des Vereins stand. Köhler wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Weiterhin wurden für eine 25-jährige Mitgliedschaft Rita Stegner, Michael Ernst, Hermann Herold, Angela Peter, Thomas Rausch und Marliese Pechthold mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Klaus Schillig, Walter Büchner und Werner Komolla goldene Ehrennadeln und Urkunden. Für seine 50-jährige Mitgliedschaft wurde Heinz Angermüller zum Ehrenmitglied ernannt. mst