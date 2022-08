Eine erfolgreiche Neuauflage der Wegewarte-Ausbildung gab es vor kurzem in Ahorn . Die Coburg Stadt und Land aktiv GmbH veranstaltete diese Schulung in Zusammenarbeit mit dem Wanderverband Bayern in der Alten Schäferei.

Bereits zur ersten Schulung im September 2017 hatten sich 20 Ehrenamtliche angemeldet und auch dieses Mal wurde die Veranstaltung mit 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr gut angenommen, teilt die Coburg Stadt und Land aktiv GmbH mit.

Die ehrenamtlichen Wegewarte sind wichtige Partner bei der Instandhaltung und der Weiterentwicklung der Wanderwege in Stadt und Landkreis Coburg und der Schlüssel für ein qualitatives Wegenetz für Gäste und Einheimische. Für diese Mammut-Aufgabe sei das Engagement ehrenamtlicher Helfer unentbehrlich, wie Landrat Sebastian Straubel in seiner Begrüßung zu Beginn der Schulung hervorhob. Straubel betonte: „Das Coburger Land zeichnet sich durch eine außergewöhnlich aktive Vereinslandschaft und starke Ehrenamtsstrukturen aus. Darauf sind wir stolz, und ich freue mich über das große Interesse.“ Während der ganztägigen Ausbildung zum Wanderwegewart wurden den Ehrenamtlichen alle relevanten Aspekte ihrer zukünftigen Tätigkeit – von Rechtsgrundlagen über Markierungsregeln bis Werkzeugkunde – nähergebracht.

Test-Wanderweg markiert

Peter Tremel und Volker Kuhn, Hauptkoordinatoren für Wanderwege im Landkreis Lichtenfels, vermittelten als Referenten nicht nur Fachwissen, sie gaben auch Tipps und berichteten aus ihrem großen Erfahrungsschatz. So entstanden rege Diskussionen und eine gute Lernatmosphäre. In einer Praxisübung am Nachmittag, angeleitet von Sigmund Wild, Fachwart für Wege-Förderung beim Wanderverband Bayern, konnten die zukünftigen Wegewarte ihr erlerntes Wissen direkt umsetzen und markierten gemeinsam einen Test-Wanderweg im Gemeindegebiet Ahorn .

Als Initiator der Veranstaltung zieht die Coburg Stadt und Land aktiv GmbH mit den beiden Ansprechpartnern Projektmanagerin Leonie Langeneck und LAG-Manager Tobias Gruber eine sehr positive Bilanz aus der Veranstaltung.

Weitere Interessierte zur Verstärkung des Wegewart-Teams sind jederzeit willkommen und können sich beim Regional- und Leader-Management melden (Telefon 09561/5149144). red