Seit mehr als drei Monaten fehlt der Nikolauskapelle am Coburger Rosengarten der Turmschmuck. Die metallene Verlängerung des Kaiserstiels an der Turmspitze ist mit einer Plane vor Wind und Wetter geschützt. Ende Juli wurden die vergoldete Kugel und der Wetterhahn abmontiert. Grund: Im Lauf der Jahre und Jahrzehnte ist das Gold auf der Kugel (ungefähr so groß wie ein Medizinball) matt geworden und hat Korrosionsschäden erlitten.

Bald wird wieder ein Hubwagen zur Nikolauskapelle fahren. Denn in den vergangenen Wochen hat die Beland GmbH Maler, Putzer und Restauratoren aus Großheirath Wetterfahne und Kugel mit einem neuen Überzug aus Blattgold versehen. Die Firma hat sich der Restaurationen solcher Bauteile verschrieben. Bei der Handwerker- und Ausbildungsmesse im Oktober zeigten Jens Beland, Miriam Reisenhofer und Sophie Beland, wie Kugel und Wetterfahne in neuem goldenen Glanz erstrahlen. Miriam Reisenhofer erlernt das Maler- und Lackierer-Handwerk, Sophie Beland hat sich der Kirchenmalerei verschrieben.

Nach einer sorgfältigen Reinigung folgten eine Haftgrundierung und der Anstrich mit einem goldgelben Decklack. Nach dem vollständigen Trocknen des Decklacks haben Sophie Beland und Miriam Reisenhofer eine sogenannte Zwölf-Stunden-Mixtion aufgebracht, sie dient als Kleber für die hauchdünnen Goldblätter. Das Gold wird nach einer weiteren Trocknungszeit von zwölf Stunden aufgelegt. Dies nennt der Fachmann Ölvergoldung. „Wir haben Rosennobel Doppelgold mit einem Feingoldgehalt von 23,75 Karat verwendet“, erklärt Jens Beland.

Kein Rost

Das Gold ist zu Blättern mit einer Stärke von 1/8000 Millimeter ausgewalzt. Das ist halb so dick wie ein menschliches Haar. „Das hält dann wieder 60 bis 70 Jahre und ist angesichts der Dauerhaftigkeit eine sinnvolle Investition.“ Würden die Kugeln auf Kirchturm- und Stadttor-Spitzen mit Goldbronze lackiert werden, „dann wäre alle fünf bis sechs Jahre ein neuer Anstrich nötig“, stellt Jens Beland fest.

Dazu käme noch der Aufwand für Hubwagen oder Gerüste. Hingegen unterliegt das Edelmetall keiner Oxidation, rostet also nicht. Nur der Goldglanz nimmt mit Zeit ab. Bei der Montage der neu vergoldeten Turmzier erhält das Lager der Wetterfahne zudem eine ordentliche Packung Schmierfett. Dann dreht sich der Wetterhahn leicht im Wind .

In den Kugeln an Spitze von Türmen finden sich in der Regel Behälter mit Dokumenten. Ähnlich wie in einem Grundstein. Ein armdicker Behälter aus Holz hat die Zeit auch über der Nikolauskapelle überdauert. Als 1967 die alt-katholische Gemeinde die Kapelle nutzte, gab man Handwerkerrechnung, Urkunde und Einladung der Weihe und Zeitungen aus dieser Zeit in die hölzerne Bulle.

Bewegte Geschichte

Die Kapelle wurde 1442 an dem Weg von Coburg nach Ketschendorf neben einem 1336 gebauten Siechenhaus als Siechenkapelle errichtet und dem heiligen Nikolaus von Myra geweiht. Bis 1525 war es eine katholische Kirche . Nach der Reformation wurde sie ein evangelisch-lutherisches Gotteshaus. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts war die Kapelle zeitweise eine Friedhofskirche, im 18. Jahrhundert fanden in ihr keine Gottesdienste mehr statt. 1806 überließ Herzog Ernst I. der kleinen römisch-katholischen Gemeinde Coburgs die Nikolauskapelle zur Nutzung, die nach der Einweihung von St. Augustin im Jahr 1860 wieder aufgegeben wurde. Von 1873 bis 1932 diente sie dann der israelitischen Kultusgemeinde als Synagoge . Auf Antrag des Ersten Bürgermeisters Franz Schwede beschloss der Coburger Stadtrat mit den Stimmen der nationalsozialistischen Stadträte am 23. September 1932 der jüdischen Gemeinde zum Jahresende den Vertrag zur Überlassung der Nikolaikirche zu kündigen. Die israelitische Kultusgemeinde wehrte sich zwar vor Gericht gegen die Kündigung, brach allerdings im März 1933 das Verfahren ab. Am 16. März 1933 wurde die Synagoge geschlossen. Bis zur Nutzung durch die evangelisch-freikirchliche Gemeinde der Baptisten im Jahr 1945 blieb die Kapelle leer. 1961 zog die Gemeinde der Baptisten in ein eigenes, größeres Gemeindehaus. 1962 folgte schließlich die alt-katholische Gemeinde als vierte christliche Konfession in der Nutzung der Nikolauskapelle als Gotteshaus.

Weitere Arbeiten in der Stadt

Coburg hat mehrere Kirchen und Stadttore. Von deren Spitzen grüßen Wetterfahnen und Kugeln weithin sichtbar. Nach den Worten von Harald Reißenweber vom Hochbauamt werden in den nächsten Jahren nach und nach Sanierungsarbeiten an den historischen Bauten nötig sein. So sei auch die Kugel auf dem Ketschentor stark verwittert, Wind und Wetter haben zudem am Spitaltor und Ketschentor Spuren hinterlassen.