Bei der Delegiertenversammlung hat der LBV seine engagiertesten Naturschützer in ganz Bayern ausgezeichnet. Davon gingen gleich drei Preise ins Coburger Land.

Der gemeinnützige Naturschutzverband ehrte fünf Kreisgruppenvorsitzende für ihr langjähriges Engagement: Dabei konnte der Vorsitzende des LBV Coburg, Frank Reißenweber, die längste Amtszeit vorweisen. Seit 30 Jahren ist er nun an der Spitze des LBV Coburg und hat seitdem unzählige ehrenamtliche Stunden in den Naturschutz im Coburger Land und in den gemeinnützigen Naturschutzverein investiert, teilt der LBV mit. Erst vergangenes Jahr wurde der 57-jährige Lautertaler vom bayerischen Umweltminister mit der bayerischen Staatsmedaille für herausragende Verdienste um die Umwelt ausgezeichnet – der höchsten Ehrung, die der Freistaat auf diesem Gebiet vergeben kann. Schon als Jugendlicher brannte der mittlerweile diplomierte Biologe für die Natur. Der Lautertaler gewann bei „Jugend forscht“ mit einer Arbeit über den Neuntöter und wurde bereits im Jugendalter Mitglied beim LBV. Ungebrochen ist sein Engagement und seine Liebe zur Natur bis heute. Die LBV-Medaille als höchste verbandseigene Auszeichnung erhielten bei der Delegiertenversammlung Mitglieder, die durch besonderen Einsatz die Ziele und die Arbeit des LBV fördern. Als einer der fünf Preisträger wurde Ulrich Leicht vom LBV Coburg geehrt, der über 53 Jahre lang die Greifvogelstation in Neu-Neershof geleitet, tagtäglich verletzte Greifvögel gepflegt und am Ende wieder freigelassen hat. Seit 1969 betreute der 71-Jährige das Vogelkrankenhaus ehrenamtlich, seit 33 Jahren sogar allein, und fuhr vor und nach der Arbeit zweimal täglich in die Station zu seinen gefiederten Patienten. Er erhielt dafür diverse Auszeichnungen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz.

Zum dritten Mal vergab der LBV auch einen Nachwuchs-Engagement-Preis an aktive Mitglieder, die mit innovativen Ideen, gelungen Kooperationen oder großflächig wirksamen Aktionen die Arbeit des LBV besonders unterstützen. Unter den zehn Preisträgern war Bastian Forkel aus Rödental, der sich seit 2017 beim LBV Coburg ehrenamtlich einsetzt. Durch ein Praktikum in der Unteren Naturschutzbehörde und seine Leidenschaft für die heimische Fauna fand der 23-Jährige seinen Weg zum LBV Coburg. Mittlerweile ist Bastian Forkel Leiter mehrerer Arbeitsgruppen (Naturfotografie, Herpetologie und Ornithologie). red