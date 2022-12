Neue Direktorin des Amtsgerichts Coburg ist seit heute Ulrike Barausch. Das teilt die Pressestelle des Oberlandesgerichts Bamberg mit. Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich hat die ständige Vertreterin des Direktors des Amtsgerichts Coburg , Ulrike Barausch, mit Wirkung vom 1. Dezember zur Direktorin des Amtsgerichts Coburg ernannt. Barausch tritt damit die Nachfolge von Raffaele Trotta an, der im Oktober zum neuen Präsidenten des Landgerichts Coburg ernannt wurde. „Ich freue mich, dass mit der Beförderung von Ulrike Barausch zur Amtsgerichtsdirektorin nahtlos an die ausgezeichnete Arbeit von Raffaele Trotta beim Amtsgericht Coburg angeknüpft wird“, sagte der Präsident des Oberlandesgerichts Bamberg , Lothar Schmitt, anlässlich der Übergabe der Ernennungsurkunde. „Mit ihrer reichen Erfahrung und ihrer Persönlichkeit gewährleistet Ulrike Barausch auch weiterhin eine gleichermaßen professionelle wie auch empathische Führung des Amtsgerichts Coburg .“ Ulrike Barausch, die in Kronach aufgewachsen ist, begann nach dem Jurastudium und dem Referendariat in Würzburg ihre berufliche Laufbahn im März 1993 als Richterin am Amtsgericht Coburg , deren Leitung sie nunmehr übernimmt. Damit kehrt die 57-Jährige an die Anfänge ihrer beruflichen Laufbahn zurück. red