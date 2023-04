77 Jahre sind eine lange Zeit. In 77 Jahren ist viel passiert. Seit 77 Jahren bestehen die Pfadfinder Wilde Gesellen. Viele Menschen haben den „Stamm“ Wilde Gesellen geformt, ihn begleitet und mit Leben gefüllt. Zeitgleich wird das „Pfadfinderlandheim Stiefvater“ des Pfadfinderfördererkreises Coburg 55 Jahre alt.

Als Stamm bezeichnen Pfadfindern die Organisationseinheit, in der Gruppen aller Altersstufen eines Ortes zusammengeschlossen sind. Norbert Ress blickt auf die vergangenen 77 Jahre zurück. Im Jahr 1946 wurde der Stamm als Pfadschaft mit den Gründungsmitgliedern Georg „Schorsch“ Müller, Klaus Schmidt , Edgar Heinlein und Horst Dressel ins Leben gerufen. Die erste Fahrt in den Thanner Grund erfolgte 1948. 1951 fand die Italiengroßfahrt statt, die Geschichte schrieb. Louis Trenker widmete den Wilden Gesellen ein Grußwort in der Chronik.

In den Jahren 1975/76 gab es einen Umbruch bei den Wilden Gesellen. Der Farbwechsel im Stammeszeichen lasse sich mit einer gewissen Unwissenheit erklären, so der ehemalige Stammesführer Andreas Müller . Die alte Stammesfahne sei verschollen gewesen und ein Kleeblatt musste grün sein. Also wurde das Stammeszeichen ab da in der Farbe Grün geführt. Jedoch zeigt das Stammeswappen kein Kleeblatt, sondern einen Dreipass. Eine geometrische Form aus der Architektur, welche die drei Säulen des Pfadfinderversprechens darstellt. Das Zelt auf rotem Grund symbolisiert die Liebe auf Fahrt zu gehen. Ab dieser Zeit wurde wieder mehr auf „Horst“ gemacht, so Müller.

Seit jeher zähe Burschen

Im Jahr 1996 feierte der Stamm sein 50-jähriges Bestehen im Pfadfindercentrum Callenberg (PCC), ebenso 2006 sein 60-jähriges. Viele alte Wilde Gesellen hatten für dieses Jubiläum den Weg nach Coburg gefunden. Alles in allem sei festzustellen, so Müller, dass die Wilden Gesellen seit jeher zähe Burschen waren. „77 Jahre Pfadfinderei sind eine lange Zeit, bedenkt man doch, dass Baden Powell die Idee gerade mal vor 116 Jahren hatte.“ „Den Einflüssen und Trends der Zeit trotzten wir und gingen unseren Weg weiter.“ So fanden sich im Laufe der Zeit herausragende Eigenschaften der Wilden Gesellen: technisch macht dem Stamm so schnell keiner was vor, was mit der Jurte am Jubiläumslager, und den darauffolgenden Bundeslagern bewiesen wurde. Den „Dreipass“ mit der Kothe tragen zu dürfen sei für die Stammesmitglieder etwas Besonderes, macht Müller deutlich.

Ein Schlüsselerlebnis sei für Müller damals der Bau der Jubiläums-Jurtenburg gewesen. Probleme, die zunächst unlösbar schienen, wurden gemeinsam überwunden. Die Idee, etwas Ungewöhnliches zu schaffen, und der Ehrgeiz Einzelner habe immer mehr angesteckt – mit einer Verbissenheit, wie es auch im Stammeslied beschrieben ist: „…Speier und Spötter, ihr habt uns verlacht, uns geht die Sonne nicht unter…“. „Wir wollten es uns und allen anderen beweisen“, erzählt Müller.

Es bleibe nicht zu übersehen, dass der Stamm aktuell mit schweren Zeiten zu kämpfen hat. Immer weniger junge Menschen wollten Verantwortung für andere übernehmen und sich ehrenamtlich engagieren. „Ungeachtet der Chance, die sie damit vertun, die ihnen die Pfadfinderei bietet“, sagt der ehemalige Stammesführer. Mit Versammlungsverboten zu Corona-Zeiten sei der Mitgliederschwund deutlich zu verzeichnen gewesen. Müller richtete einen Appell an die jungen Pfadfinder : „Traut Euch, pobiert Euch aus, die Pfadfinder geben Euch die Chance dazu. Auf dass auch kommende Generationen weiter den Dreipass tragen werden.“ Am Sonntag, 30. April, ab 17 Uhr findet die Jubiläumsfeier im Pfadfinder-Landheim Stiefvater statt. des