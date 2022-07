Die Sportvereinigung Eicha , bislang vor allem auf dem Fußballplatz zu Hause, wagt sich auf neues Terrain: Am Samstag, 10. September, wird es mit dem „King & Queen of Träch Run“ eine echte Neuheit rund um das Sportgelände im Fleckenweg geben. Aufgrund der kurzfristigen Organisation wird der Lauf in diesem Jahr auf 200 Teilnehmer beschränkt bleiben, aber selbstverständlich mit einer elektronischen Zeitmessung ausgewertet werden. Der Leiter Abteilung Leichtathletik der Spvg Eicha , Timo Späth, möchte den „King & Queen of Träch Run“ künftig als festen Bestandteil im Bayerischen Laufkalender etablieren. Im Rahmen der neuen Veranstaltung finden auch die Ortsmeisterschaften im Waldlauf und Nordic Walking der Gemeinde Ahorn statt. Anmeldung sind ab sofort möglich. Das offizielle Anmeldeportal sowohl für den „King & Queen of Träch Run“ als auch für die Ortsmeisterschaften öffnet am Montag, 8. August, und wird unter spvg-eicha.de zu finden sein. Sollte sich jemand aber bereits jetzt anmelden wollen, ist dies mit einer E-Mail an tspth@yahoo.com möglich. Dabei wird um die Angabe von Namen, Geburtsdatum, gewünschter Strecke und gegebenenfalls der Option Nordic Walking gebeten. Die Meldegebühren sind am Tag der Veranstaltung bei Abholung der Startnummer zu entrichten. johö