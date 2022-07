Jared Stern, der lange Jahre als Autor und Berater für die „Lego“-Filme tätig war, gibt mit dem animierten Spielfilm sein Regiedebüt. Das Drehbuch schrieb Stern mit John Whittington.

Neu im Utopolis-Kino

DC League of Super-Pets: Superhund Krypto und Superman sind beste Freunde. Die beiden besitzen die gleichen Superkräfte und kämpfen in Metropolis Seite an Seite gegen das Verbrechen. Doch als Superman und der Rest der Justice League entführt werden, muss Krypto alles daransetzen, die Helden zu befreien. In Hund Ace, Hängebauchschwein PB, Schildkröte Merton und Eichhörnchen Chip findet er Verbündete. Doch erst muss Krypto die bunt zusammengewürfelte Haustier-Bande davon überzeugen, ihre neu entdeckten Kräfte einzusetzen (106 Minuten; frei ab 6 Jahre, täglich um 16.40 und 20 Uhr).

Kino-Specials

Sneak-Preview: Den unbekannten Überraschungsfilm zum Sonderpreis gibt es am Montag um 20.10 Uhr.

VHS-Film: Parallele Mütter: Zwei Frauen, zwei Schwangerschaften, zwei Leben. Janis ( Penélope Cruz ) und Ana (Milena Smit) erwarten beide ihr erstes Kind und lernen sich zufällig im Krankenhaus kurz vor der Geburt kennen. Beide sind Single und wurden ungewollt schwanger. Die wenigen Worte, die sie in diesen Stunden im Krankenhausflur austauschen, schaffen ein enges Band zwischen den beiden. Doch ein Zufall wirft alles durcheinander und verändert ihr Leben auf dramatische Weise (123 Minuten; frei ab 6 Jahre; Dienstag um 19.30 Uhr).

Preview: Bullet Train: Atemlose Non-Stop-Fahrt durch das moderne Japan mit Brad Pitt (127 Minuten; frei ab 16 Jahre; Mittwoch um 20 Uhr).

Vorverkauf: Gugelhupfgeschwader ab Donnerstag, 28. Juli (Bundesstart ist am

4. August).

Weiterhin im Programm

Jurassic World: Ein neues Zeitalter 3D (frei ab 12; täglich 16.10 und 19.40 Uhr) – Thor: Love and Thunder 3D (frei ab 12; täglich 16.30 und 19.50 Uhr) – Minions 2 3D (frei ab 6; täglich um 16.20, 17 und 20 Uhr) – Monsieur Claude und sein großes Fest (frei ab 0; täglich 16.50 und 20.10. Uhr) – Men (frei ab 16; Do. bis So. 20.10 Uhr) – Top Gun: Maverick (frei ab 12; täglich 16.10 und 19.50 Uhr) – Bibi & Tina – Einfach anders (frei ab 0; täglich 16.40 Uhr) – The Black Phone (frei ab 16; täglich 20.10 Uhr) – Paw Patrol (frei ab 0; Do. bis So. 16.40 Uhr) – Liebesdings (frei ab 12; täglich 20.10 Uhr) – Alfons Zitterbacke (frei ab 0; Mo., Di., Mi. um 16.40 Uhr).