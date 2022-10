Das „Haus am See“ springt kurzfristig als Kooperationspartner ein und holt drei Studenten der Hochschule Coburg aus der Bredouille. Die drei Studierenden wollen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen aktiven Herbst bieten. Weil der bisherige Kooperationspartner kurzfristig krankheitsbedingt absagen musste, springt das „Haus am See“ im Stadtteil Wüstenahorn ein, so dass das Projekt, das sich an Menschen von 60 bis 80 Jahren richtet, durchgeführt werden kann. Dies sei allerdings eine reine Altersempfehlung und keine starre Grenze, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auftakt ist am Dienstag, 18. Oktober. Dann findet die goldene Oktoberwanderung statt, die um 11 Uhr am „Haus am See“ startet. Auf rund sieben Kilometern geht es entlang des schönen Panoramawegs wieder zurück zum Wolfgangsee. Im Haus warten zum Abschluss Kaffee und Kuchen auf die Teilnehmenden. In Anbetracht der Witterung empfehlt das Orga-Team festes Schuhwerk, warme Kleidung und ein Getränk für unterwegs.

Eine Woche später, am 25. Oktober, steht ein Sport-Gymnastikkurs auf dem Programm. Ebenfalls um 11 Uhr werden das eigene Körpergewicht und Sportgeräte für Übungen eingesetzt. Außer passendem Schuhwerk und sportlicher beziehungsweise lockerer Kleidung ist nichts mitzubringen.

Die Teilnahme an beiden Angeboten ist kostenlos, eine Anmeldung unter Telefon 09561/892580 ist nötig. Arthur, Elena und Jan von der Hochschule Coburg danken dem „Haus am See“ für die Rettung ihres Projekts. red