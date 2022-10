Die 29. Faszination Modelleisenbahn der Modellbahnfreunde Rödental bietet wieder glanzvolle Anlagen in den Spuren 1 bis zu TT. Am Samstag, 22. Oktober und Sonntag, 23. Oktober, findet in den neuen Vereinsräumen die alljährliche Vereinsausstellung „Faszination Modelleisenbahn “ statt. Die Modellbahnfreunde präsentieren unter anderem eine gigantische Spur-1-Anlage der Spur-1-Freunde Franken mit einer Länge von 32 Metern in U-Form. Allein die Lokomotive dieser „Königsklasse“ ist gute 50 Zentimeter lang, und die Anlage wird sowohl digital als auch analog betrieben. In Rödental wird nach den Worten des Vorsitzenden Alexander Graf die „höchste Modellbaukunst“ gezeigt.

Geöffnet ist die heute von 10 bis 18 Uhr und morgen von 9.30 bis 17 Uhr. Die Ausstellung findet statt in der Coburger Straße 7, Gebäude 8 (ehemaliges Goebel-Werksgelände).

Drei Hinweise für Besucher: Die Ausstellungsfläche ist nicht barrierefrei. Es gelten die aktuellen Corona-Auflagen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. des