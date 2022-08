Mit der „Küpser Linde “ und der Veitskapelle auf dem Veitsberg (Ansberg) steht am Mittwoch, 21. September, ein Klassiker auf dem Programm des Fränkisch-Thüringischen Freundeskreises. Wanderführer Eberhard Liebermann nimmt die Wanderer mit zu einem der schönsten und beliebtesten Aussichtsplätze der Region. An der „Küpser Linde “, oberhalb von Unter- und Oberküps gelegen, bieten sich wunderschöne Fernblicke ins Bamberger Land, die von der Altenburg bis hin zu den Höhenzügen der Haßberge und des Itzgrundes reichen. Die rund zehn Kilometer lange Rundwanderung beginnt am Wanderparkplatz in Dittersbrunn. Zunächst wird die Veitskapelle auf dem Ansberg erwandert, bevor es zurück zum Wanderparkplatz geht. Dann führt ein Hohlweg hinauf auf die Höhe. In süd-süd-östlicher Richtung gelangen die Wanderer anschließend auf dem Wanderweg Nr. 8 zur „Küpser Linde “ oberhalb des Aschbachtales. Dieses Naturdenkmal, an dem sich ein großes Gipfelkreuz, Ruhebänke und ein Unterstand befinden, ist ein idealer Ort, um eine Rast einzulegen. Dies wollen auch die Wanderer des Freundeskreises für eine Stärkung nutzen.

Danach gelangen sie entlang eines Flurweges inmitten einer einzigartig schönen Landschaft hinunter in das malerisch gelegene kleine Örtchen Kümmel. In der Schlussetappe geht es nochmals bergauf zum Wanderparkplatz bei Dittersbrunn. Eine Schlusseinkehr ist im Gasthaus „Zum Veitsberg“ in Dittersbrunn vorgesehen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Neue Wanderfreunde sind willkommen. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften und Abfahrt ist an diesem Tag um 11 Uhr am Neustadter Angerparkplatz. Verbindliche Anmeldungen nimmt der Wanderführer bis Montag, 19. September, unter der Telefonnummer 09568 / 2216 entgegen. sey