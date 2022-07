Nach nur fünfwöchiger Bauzeit ist die Deckenbaumaßnahme auf den rund zwei Kilometern zwischen Merlach und Autenhausen abgeschlossen. Das teilt das Landratsamt Coburg mit. Der Landkreis Coburg und die Stadt Seßlach haben hier zusammen gebaut. Bei dieser interkommunalen Zusammenarbeit wurden für das neu in Merlach geplante Feuerwehrhaus bereits alle Ver- und Entsorgungsleitungen im Untergrund mitverlegt. Die gesamte Straßenentwässerung, samt Böschungsköpfen, Gräben und Straßenbanketten wurde erneuert. In der Fahrbahn selbst wurden einige Tiefenschadstellen beseitigt und die teilweise stark abgegangenen Fahrbahnränder wieder angeglichen. In Richtung Merlach wurde der dortige Bordstein komplett neu hergestellt. Anschließend ist die bestehende Fahrbahn zunächst abgefräst und dann durch eine neue Asphaltdecke ersetzt worden. Ganz am Ende wurden auch noch die Straßenbankette wieder standfest und verkehrssicher hergestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 400.000 Euro für den Landkreis Coburg und rund 50.000 Euro für die Stadt Seßlach. Das Landratsamt Coburg und die Stadt Seßlach bedanken sich für die Geduld und das Verständnis der Verkehrsteilnehmer. red