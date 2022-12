Die Diakonie Coburg wird das Wohnheim für Menschen mit Behinderung in der Kantstraße in Coburg zum Jahresbeginn aufgeben. Wie das Diakonische Werk am Montag mitgeteilt hat, sei die Entscheidung aus mehreren Gründen notwendig und unausweichlich geworden:

Das Wohnheim steht seit 1981 unter der Trägerschaft des Diakonischen Werks in Coburg . Das Gebäude aus dem Jahre 1966 besteht aus zwei ehemaligen, umgebauten Einfamilienhäusern . Es wurde von der Wefa mit Zuschüssen der Aktion Sorgenkind (heute Aktion Mensch) gekauft.

Kleines und großes Haus

Das Haus 30 mit zwei Etagen liegt direkt an der Kantstraße, hat sechs Plätze und wird das kleine Haus genannt. Das Haus 30a mit zwei Etagen liegt zurückgesetzt, hat zwölf Plätze und wird das große Haus genannt. Der Wohnbereich hier ist Treffpunkt aller Bewohnerinnen und Bewohner aus beiden Häusern. Bei den Bewohnern ist das Haus beliebt: Mit seiner Lage in Falkenegg, in unmittelbarer Nähe zu einem Naherholungsgebiet, zwei Gastwirtschaften und nahe gelegenen Einkaufsmöglichkeiten und dem Stadtbusanschluss konnten sie von der guten Lage profitieren.

Bis 2000 viel modernisiert

Seit Inbetriebnahme ist einiges geschehen, um die Häuser den Bedürfnissen der Bewohner anzupassen. Mit den Veränderungen in der Mobilität bei den Bewohnern waren Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen in beiden Häusern notwendig.

Beim Haus 30a (großes Haus) wurde auf die vorhandene Terrasse ein Wintergarten aufgebaut, um hier Räumlichkeiten zur Beschäftigung anbieten zu können. Des Weiteren wurde ein Fahrstuhl in diesem Haus eingebaut, um allen Bewohnern eine barrierefreie Nutzung der Etagen zu gewährleisten.

In beiden Häusern wurden Anfang der 2000er Jahre die Bäder erneut und teils barrierefrei umgebaut. Von den jetzt 15 Bewohnern leben die meisten seit vielen Jahren in diesem Haus, zwei von Beginn an.

Geld fehlt, Personal fehlt

Jetzt ist das Haus sehr in die Jahre gekommen, und dem Diakonischen Werk fehlen laut Mitteilung die notwendigen Mittel, um die jetzt notwendigen Sanierungen umsetzen zu können. Der Personalmangel führe überdies dazu, dass der Betrieb von drei Wohnheimen immer schwieriger werde.

Bewohner ziehen um

Daher hätten sich die Bewohner einverstanden erklärt, von den Angeboten, in die anderen Wohnheime in Seßlach und Neustadt umzuziehen, Gebrauch zu machen. Auch den Mitarbeitenden könnten Arbeitsplätze im Diakonischen Werk beziehungsweise in den anderen Wohnheimen angeboten werden.

Kleine Abschiedsfeier

In kleinem Rahmen wird heute mit den Bewohnerinnen und Bewohnern bei einem Adventskaffee von der Einrichtung Abschied genommen. red