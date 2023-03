Die Coburger Designtage vom 6. bis 11. Juni finden dieses Jahr an einem neuen Ort statt: in der ehemaligen Porzellanfabrik Griesbach in Cortendorf . Das Gebäude soll damit zur Kulturfabrik werden.

Die Coburger Designtage mit ihrem etablierten Inspirations- und Vernetzungsformat seien wie geschaffen, um die Zukunft zu entwickeln und zu gestalten, in der man selbst leben und wirtschaften möchte, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gestaltung des neuen Veranstaltungsortes sei dabei Teil des Konzeptes der 35. Designtage. Dieses zeige spannende Aussteller und ihren Zugang zu Design, aber auch den Design-Prozess, die Design-Story und damit den Blick hinter die Kulissen. Der lebendige Austausch über Design und Zukunft benötige eine inspirierende Umgebung mit Aufenthaltsqualität. Dafür werde wie immer bei den Coburger Designtagen, mit Gastronomie und Unterhaltung gesorgt. Gemeinsam mit den Partnern soll neben allen fachlichen Aspekten eine tolle Atmosphäre direkt an der Itz geschaffen werden, die zum Verweilen einlädt. Es wird laut Ankündigung im Innen- und Außenbereich viel zu erleben und entdecken geben. Und den Veranstaltern ist der Austausch wichtig – die junge Design-Generation kann sich hier ausprobieren, Experten werden ihr Wissen und Können vermitteln. Ein umfangreiches Programm mit Workshops, Musik-Acts und Referenten ist geplant. red