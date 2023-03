Der nächste Sommer steht bevor und der Trend der Hitzeperioden vergangener Jahre könnte sich fortsetzen, heißt es in einer Pressemitteilung der SÜC. Diese Entwicklung habe er zeitig erkannt, teilt der Coburger Trinkwasserversorger mit, und bereits an einigen Stellen mit zukunftssichernden Investitionen Vorsorge getroffen. Neben der Bohrung eines neuen Tiefenbrunnen bei Fischbach im vorletzten Jahr ist der Neubau des Rögener Trinkwasserhochbehälters ein weiterer Pfeiler für die Sicherung der Trinkwasserversorgung Coburgs und der umliegenden Gemeinden.

Vor allem für den Coburger Osten – die Stadtteile Lützelbuch, Rögen, Löbelstein sowie Teile von Grub am Forst – ist der neue Hochbehälter bedeutsam, fasst er mit 600 Kubikmetern doch zehnmal so viel wie sein fast hundertjähriger Vorgänger. „Als kommunaler Versorger ist die Daseinsvorsorge unsere Kernaufgabe. Dafür haben wir in diesem Fall fast zwei Millionen Euro investiert“, sagt SÜC-Geschäftsführer Wilhelm Austen.

Im März 2021 begannen die Arbeiten für die Stahlbaukonstruktion mit zwei Wasserkammern und einem Fassungsvermögen von je 300 Kubikmetern. Im März 2021 wurden die Rohrleitungen außen verlegt, im Juni 2021 fanden die Erdarbeiten für den Rohbau statt.

Inbetriebnahme war bereits im September 2022, Fertigstellung im März 2023. Für den Bau des Behälters konnte die Hanglage des Grundstückes gut genutzt werden, die Verkleidung des sichtbaren Teils mit dem Naturmaterial Sandstein fügt sich harmonisch in die grün bewachsene Umgebung ein. Vor einigen Wochen konnte die neue Speicheranlage erfolgreich in das Versorgungsnetz der SÜC eingebunden werden. red