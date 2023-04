Bei einer Führung durch den Obstlehrgarten des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege begrüßte Dritter Vorsitzender Hans Kuhn viele Garten- und Naturfreunde. Sie staunten über die Narzissenvielfalt. Kreisfachberater Thomas Neder berichtete, dass man bereits vor etwa 15 Jahren damit begonnen habe, sukzessive einen umfangreichen Bestand unterschiedlicher Narzissensorten aufzubauen. Um die Wette strahlen nun Züchtungen aus der Klasse der ein- und zweifarbigen Trompetennarzissen, der großkronigen und der gefüllten Osterglocken. Zarte, leicht duftende Triandrus-Narzissen gesellen sich dazu.

„Die Heimat der Narzissen liegt im südlichen Europa. Schon im 16. Jahrhundert kamen sie nach Europa und wurden züchterisch weiterbearbeiten. Heute teilt man Osterglocken in 13 unterschiedliche Klassen ein“, erklärte Neder. Die interessierten Gäste erfuhren, dass Osterglocken ausreichend feuchte Böden lieben und im Gegensatz zu Tulpen auch mit normalen und etwas schwereren Böden gut klarkommen. Für eine reiche Blüte und hohe Stängel ist es wichtig, die Zwiebeln bereits ab Mitte September nicht zu flach (etwa 15 cm tief) zu stecken. Eingewurzelte Zwiebeln überstehen den Frost besser als spät in den Boden gelegte Exemplare. Beim Stecken wirken sich eingearbeiteter Kompost oder etwas organischer Dünger förderlich auf die Entwicklung aus. Fühlt sich die Osterglocke wohl, entwickelt sich die neue Zwiebel innerhalb der alten. Im Laufe der Jahre werden die Blütenhorste dabei immer größer. Hochzuchtsorten etablieren sich am besten auf offenen Böden, zum Beispiel innerhalb einer Staudenrabatte.

Wie Neder weiter erläuterte, sind für die dauerhafte Kultur im schütteren Rasen zarte Vertreter der Cyclamineus-Narzissen besser geeignet. Wer milden Narzissenduft erleben möchte, kann es mit sogenannten Jonquilla-Narzissen versuchen.

Damit sich die Osterglocke nach der Blüte regenerieren und auf das nächste Blütenspektakel vorbereiten kann, ist es wichtig, das Laub nicht vorschnell abzuschneiden. Die Grenze liegt bei etwa sechs Wochen nach der Blüte, riet der Gartenfachmann.

„Im Obstlehrgarten dürfen die grünen Riemenblätter völlig einziehen und werden nicht abgeschnitten. Ein üppiger Blütenauftritt ist der Lohn für die Toleranz“, sagte Neder.

Nach der Führung konnte man im Lehrgarten noch ausgiebig lustwandeln und die Blütenpracht genießen. Übrigens: Die Besucher schätzten die Zahl blühender Exemplare auf über 20.000. TN